Baby K – Voglio Ballare Con Te ft. Andres Dvicio (Testo, Significato & Lyric Video).

Nuova hit per l’estate targata Baby K?

La cantante italiana Baby K abbandona il rap e si dedica ad un pop con infusioni caraibiche sperando di uccidere le classifiche di vendita italiane con il suo nuovo singolo dal titolo “Voglio ballare con te”, una collaborazione con Andrés Dvicio che è disponibile da oggi negli store digitali. Clicca qui se vuoi acquistare Voglio Ballare con Te.

Dopo lo straordinario successo di “Roma-Bangkok”, che ormai è arrivato ovunque, ben 8 dischi di platino messi in saccoccia e 200 milioni di visualizzazioni sul tubo… ditemi se è poco.

Non sappiamo se questo Voglio Ballare con Te eguaglierà il successo di Roma-Bangkok però abbiamo apprezzato il fatto che Baby K ha evoluto il suo sound rendendolo molto internazionale per questo brano. Il pezzo è radio friendly e non sembra nemmeno prodotto in Italia. Secondo noi funziona alla grande. Una curiosità sull’artista che affianca Baby: il suo vero nome è Andrés Ceballos, è cantautore spagnolo e membro della celebre band Dvicio.

Il significato di Voglio Ballare Con Te lo spiega la stessa Baby K:

“Con ‘Voglio ballare con te’ spengo tutto per rallentare il tempo ma al tempo stesso lo rincorro per non perderlo. Vorrei che chi lo ascoltasse riuscisse a rimandare tutti i pensieri alla ricerca di un’estate al massimo con la voglia di andare più forte perché probabilmente per farlo non ci basterà questa notte. Sono orgogliosa di poter ancora una volta aggiungere un tocco di internazionalità ai miei brani, questa volta anche grazie alla voce suadente di Andrès, un grande talento spagnolo” – Baby K

“Voglio ballare con te” è prodotta da Takagi & Ketra, già produttori di “Roma-Bangkok”. Complimenti a loro, perché realizzare due hit del genere non è cosa da poco. Beh, ora gustiamoci il lyric video qui sotto nell’attesa di vedere il video musicale ufficiale.

Baby K – Voglio Ballare Con Te ft. Andres Dvicio (Testo):

eh no

déjame bailar contigo

Yeah! Baby K!

Faccio un tuffo sotto il sole

fa già un caldo che si muore

questa estate non si dorme

me la bevo come un cocktail

questo ritmo che mi muove

i problemi sono altrove

le cuffie sulla testa

viaggio sotto l’ombrellone

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

uscire e fare le 7.

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

Spengo tutto per due ore

che mi scordo anche il mio nome

bevo birra col limone

senza ghiaccio per favore

andiamo non so dove

diplomiamoci in hangover

scuotiamoci la pelle poi cambiamoci colore

prendiamoci le stelle

che il resto non ci serve

almeno fino a settembre.

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te

soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole.

Le giornate così lunghe

notti sempre troppo corte

che ti svegli sulla spiaggia

col rumore delle onde

e mentre la notte finisce dimmi che male c’è

se mentre ballo con lui io penso ancora a te

Voglia di andare più forte

ci basterà questa notte

voglio vedere le luci dell’alba cambiare colore

voglio ballare con te, soltanto con te

non chiedo la luna non ballo con te

lasciamoci tutto alle spalle io e te

fino a che nasce il sole

voglio ballare con te, soltanto con te

yo solo quiero bailar contigo amor

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Voglio ballare con te

Ohh no no

Yeah! Baby K!