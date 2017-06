Riflettori puntati su Cardiff: è il giorno di Juventus-Real Madrid.

È giunto il giorno tanto atteso, la notte che sancirà chi sarà la regina d’Europa.

Cardiff è pronta ad ospitare l’evento dell’anno che monopolizzerà l’attenzione planetaria. La finale di Champions League ecco servita: Juventus e Real Madrid si daranno battaglia per contendersi il titolo di campione e conquistare la gloria.

La capitale gallese è in festa: la piazza principale della città è in fermento tra eventi sportivi con protagonisti le vecchie glorie delle due squadre ed appuntamenti di spettacolo. Mentre risultano imponenti le misure di sicurezza predisposte per scongiurare qualsiasi episodio destabilizzante a poche ore da una finale attesissima. Anche il “Millennium Stadium” è tirato a lucido, pronto ad ospitare le giocate di Higuain e Cristiano Ronaldo.

Il terreno di gioco è in ottime condizioni e il tetto dell’impianto è stato chiuso, così che sarà la prima finale nella storia della Champions League a disputarsi in versione indoor. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, Juventus e Real Madrid hanno fatto il loro sbarco a Cardiff ed a seguire, come previsto da protocollo Uefa, vi sono state le consuete conferenze stampa della vigilia. I primi a parlare sono stati Allegri, Buffon e Dani Alves. Il tecnico bianconero ha affermato di vedere i suoi uomini molto concentrati. Per l’intera settimana la squadra si è allenata perfettamente e con grande cura dei dettagli, lasciando ben presagire.

L’allenatore toscano dichiara che stasera sarà fondamentale vincere, tutto il resto non conterà. Non sarà importante ripercorrere il cammino in questa stagione, non sarà utile fare menzione della storia e della tradizione in Europa, l’aspetto principale sarà quello di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie dopo ben ventuno anni d’attesa per il club di corso Galileo Ferraris. Per quanto riguarda gli avversari, Allegri sostiene che vi sia il massimo rispetto che si deve nei confronti di una compagine campione d’Europa in carica e fresca vincitrice della Liga in Spagna, ma ciò non toglie che i bianconeri dovranno scendere in campo con la voglia famelica di agguantare un traguardo oramai distante pochi centimetri. Anche Buffon sostiene che l’appuntamento di stasera sia un qualcosa di irripetibile.

Vincere la Champions rappresenterebbe, per lui, un tassello di prestigio, tuttora latente nella sua splendida carriera. Il portiere bianconero, aggiunge, che avendo 39 anni, difficilmente si troverà dinnanzi ad un’occasione del genere, quindi occorrerà gettare il cuore oltre l’ostacolo e mettere nel mirino questo trionfo di valore. Per quanto concerne un’eventuale onorificenza con l’assegnazione del Pallone d’Oro, Buffon risponde che al momento bisogna concentrarsi sul Real Madrid e sulla vittoria in finale, tutto ciò che accadrà in futuro sarà una logica conseguenza. Dani Alves, professionista che sa bene come vincere la massima competizione europea, è molto soddisfatto di trovarsi di nuovo nella condizione di poter ambire alla conquista di un trofeo sublime. Il laterale brasiliano si sente in forma ed è pronto a trascinare i suoi compagni verso un traguardo straordinario. Anche Buffon ha voluto elogiare l’ex blaugrana, sostenendo che da lui ci sia davvero tanto da imparare.

Ed infine per quanto riguarda l’età anagrafica, Dani Alves ci scherza su, affermando che sia il sottoscritto che Buffon siano dei ragazzini, con uno spirito da combattenti, per nulla introdotti verso il viatico del tramonto. Dalla sponda Real, il tecnico Zinédine Zidane ha dichiarato di nutrire grande rispetto per la Juventus, aggiungendo, però, che la sua squadra giunga a quest’importantissimo appuntamento con la consapevolezza di voler dar tutto, per centrare il secondo successo consecutivo. L’idea di alzare al cielo, per la dodicesima volta nella storia dei galacticos, la coppa dalle grandi orecchie, sia un obiettivo imprescindibile che spingerà Cristiano Ronaldo e company ad affrontare i bianconeri con la giusta carica agonistica. In merito alle scelte di formazione, l’allenatore transalpino non si sbilancia, affermando ,tra l’altro, che Isco e Bale possano giocare contemporaneamente.

Parlando proprio di probabili formazioni, dunque, Allegri si affiderà al collaudato “4-2-3-1” con Buffon in porta, Bonucci e Chiellini a formare la coppia centrale di difesa. Sulla corsia di destra spazio a Barzagli, sul fronte opposto ad Alex Sandro. Sulla mediana fiducia a Pjanic e Khedira, mentre sulla trequarti Mandzukic, Dybala e Dani Alves agiranno a sostegno della punta centrale Higuain. Zidane dovrebbe rispondere con il “4-3-1-2” affidandosi a Navas tra i pali, Varane e Sergio Ramos centrali di difesa. Ai lati agiranno Carvajal e Marcelo. A centrocampo spazio al trio Modric, Casemiro, Kroos, mentre Isco fungerà da trequartista alle spalle del tandem d’attacco composto da Cristiano Ronaldo e Benzema. L’arbitro che dirigerà la finale sarà il tedesco Felix Brych. Juventus-Real Madrid: una sfida senza prova d’appello. Dopo questa sera non si potrà più tornare indietro. Da un lato la gloria e i fasti dei campioni, dall’altro l’amarezza di esser giunti secondi ad un passo dal trionfo.