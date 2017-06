Katy Perry svela la tracklist del suo nuovo album “Witness”

Il nuovo album di Katy Perry in uscita a Giugno includerà diverse collaborazioni con artisti internazionali

Il 9 Giugno uscirà il quinto album della cantante statunitense e Katy Perry ha annunciato la lista delle canzoni che compongono il suo nuovo album “Witness”, includendo tre tracce composte in collaborazione con Skip Marley, Nicki Minaj e Migos.

Katy Perry aveva rivelato al The Ellen DeGeneres Show: “Ero stanca, sono un essere umano anch’io. Quindi mi ero presa una pausa…” per poi rivelare che “Ho iniziato a registrare a Giugno dell’anno scorso. Ho scritto 40 pezzi e adesso ho 15 bellissime canzoni che rappresentano questa storia e voglio condividerla con il mondo.”

Prima ancora dell’uscita del nuovo disco Katy Perry aveva già annunciato le date del “Witness: The Tour” nel Regno Unito e in Europa.

La cantante avrà indubbiamente un anno pieno di impegni in quanto é stata confermata che sarà uno dei giudici del programma della ABC “American Idol”. “Sono onorata ed entusiasta di essere il primo giudice a riportare “American Idol”, dove i sogni possono diventare realtà per talenti incredibili con personalità uniche e storie reali.”

In attesa dell’uscita del nuovo disco, ecco le tracce del quinto album “Witness”:

1. “Witness”

2. “Hey Hey Hey”

3. “Roulette”

4. “Swish Swish” featuring Nicki Minaj

5. “Deja Vu”

6. “Power”

7. “Mind Maze”

8. “Miss You More”

9. “Chained to the Rhythm” featuring Skip Marley

10. “Tsunami”

11. “Bon Appetit” featuring Migos

12. “Bigger Than Me”

13. “Save as Draft”

14. “Pendulum”

15. “Into Me You See”