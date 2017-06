La casa discografica di Ariana Grande dona 500.000 dollari a Manchester

L’Universal Music Group, insieme all’etichetta Republic Record, con cui Ariana Grande ha firmato il contratto, sta mostrando supporto non solo nei confronti della cantante 23enne, ma anche alle vittime dell’attacco terroristico avvenuto alla fine del suo concerto il 22 Maggio a Manchester, dove persero la vita 22 persone e causando oltre 50 feriti.

La major discografica ha dichiarato: “L’intera famiglia della Universal Music Group é fiera di stare al fianco di Ariana Grande e di tutti quegli artisti che si esibiranno per aiutare le vittime e le loro famiglie. Doneremo 500.000 dollari alla fondazione We Love Manchester Emergency.”

Intanto il concerto benefico One Love Manchester, che avrà luogo all’Emirates Old Trafford il 4 Giugno, é molto atteso. Oltre 43 paesi hanno accettato di trasmettere il concerto in televisione, con la possibilità di seguirlo anche in streaming.

“Questo é senza dubbio il più grande evento degli ultimi tempi e, con la partecipazione delle major discografiche, la possibilità di avere un impatto a livello globale sarà enorme.” – The Sun

Ricordiamo i Coldplay, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Robbie Williams e molti altri che si esibiranno al One Love Manchester e il ricavato sarà interamente donato alla fondazione We Love Manchester Emergency.