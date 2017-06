Deludente il video di Strip That Down con Liam Payne & Quavo. Che peccato Liam!

Anche dalla cover mi sarei aspettato un video per Strip That Down molto diverso.

C’è chi vola aggrappato ad un elicottero e chi no!

Liam Payne ha pubblicato il video di Strip That Down, la sua canzone di debutto che nella recensione avevo scambiato per un pezzo di Justin Timberlake, ed infatti lo stile è molto simile, quindi nella clip video mi sarei aspettato di vedere Liam fare quei passi di danza in stile Justin.

Oppure – considerando il titolo e gli snippet pubblicati – mi sarei aspettato un video in cui l’ex cantante degli One Direction invogliasse le sue tantissime fan a suon di striptease. Non ho visto nemmeno quello. Liam non è riuscito a promuovere al meglio un pezzo che suona più anni 2000 che 2017.

Ora sarà dura rimontare il suo ex compagno di band Harry Styles che nel video del suo pezzo di debutto si è messo “addirittura” a volare. Liam Payne non deve aver guardato i video degli altri membri degli One Direction o forse non credeva più di tanto nella riuscita di questo singolo di debutto e così ha optato per un video musicale standard. Il video del primo singolo di debutto ti segna la carriera, non puoi sottovalutarlo in questo modo. Il singolo – anche se vecchio stile – risulta orecchiabile ed un video musicale di spessore lo avrebbe risaltato in positivo. E’ un peccato caro Liam, mi sarei aspettato qualcosa di diverso da te.

Qui sotto potete vedere il video musicale di Strip That Down. Fateci sapere se a voi è piaciuto… diversamente da noi.