I Coldplay & Ariana Grande cantano Don’t Look Back In Anger degli Oasis al concerto pro Manchester.

Una bella sorpresa quella dei Coldplay, per Manchester ed anche per Ariana Grande.

I Coldplay hanno sorpreso i fan al concerto di One Love Manchester con una interpretazione toccante del singolo degli Oasis “Don’t Look Back In Anger“, guidando la folla e dedicando il pezzo anche ad Ariana Grande, che stava sul palco meravigliata dall’esecuzione della band.

Portando Ariana sul palco, il cantante Chris Martin ha dichiarato:

“Ariana vogliamo ringraziarti per essere così forte e meravigliosa: tu hai cantato così tanto per noi stasera, quindi penso che noi della Gran Bretagna vorremmo cantare qualcosa per te”.

Ariana si è unita volentieri alla band per la cover della canzone degli Oasis che è stato un simbolo di unità e sfida dopo l’attacco terroristico avvenuto dopo il concerto alla Manchester Arena il 22 maggio.

Chris Martin ha poi lanciato un set del gruppo, eseguendo ‘Sit Down’ di James prima di cantare un medley di diverse hits tra cui ‘Fix You’ e ‘Viva La Vida’.

Il concerto è stato organizzato da Ariana e dalla sua etichetta per raccogliere dei fondi per le famiglie delle vittime dell’attentato. A questo concerto hanno partecipato grandi stelle della musica tra cui Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber ed i Black Eyed Peas con Fergie.

Molti degli interpreti hanno fatto alcuni discorsi toccanti rendendo omaggio allo spirito di Manchester.

Qui sotto la cover del brano degli Oasis “Don’t Look Back In Anger” cantata dai Coldplay: