Pharrell Williams e Miley Cyrus cantano Happy al One Love Manchester cambiando le parole per Manchester.

Pharrell Williams ha portato una dose di felicità con il suo singolo Happy a Manchester durante il concerto di beneficenza “One Love Manchester” di stasera. Ad accompagnarlo c’era anche Miley Cyrus.

Il cantante ha parlato dell’atmosfera di resistenza in città, raccontando al pubblico: “Sto sorridendo, perché nonostante tutte le cose che stanno succedendo in questo posto, non ho paura, non vedo né sento alcun timore in questo edificio.”

“Tutto quello che sentiamo qui stasera è amore, resilienza, positività”.

Poi è arrivata da lui anche Miley Cyrus, che ha eseguito la hit di Pharrell ‘Happy‘ adattando i testi per Manchester. I due hanno davvero portato una dosa di spettacolo e felicità.

Miley poi ha dedicato un discorso alla folla, dicendo che a Manchester si è sempre sentita a casa e che si è sentita onorata di far parte del concerto organizzato dalla sua amica Ariana Grande.

“La più grande responsabilità che abbiamo verso questo pianeta è di prendercene cura a vicenda”, ha detto. “E guardate cosa abbiamo fatto oggi.”

Ha continuato ad elogiare la resistenza e la determinazione di Ariana Grande, aggiungendo: “Ha dimostrato di essere grande organizzando tutto questo”.

Dopo le sue parole toccanti, Miley ha poi continuato a cantare una nuova canzone, “Inspired”, che include i testi:

“Ti sei sempre sentita così piccola, ma devi sapere che non lo sei affatto e spero che ti sentirai ispirata”.

One Love Manchester è stato aperto con le esibizioni di Marcus Mumford, i Take That e Robbie Williams.

Il concerto è stato organizzato da Ariana Grande e dalla sua etichetta. Nel palco si sono esibiti artisti del calibro di Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Coldplay, Justin Bieber e altri, con lo scopo di raccogliere dei fondi per le famiglie delle vittime dell’attacco terroristico di Manchester.

Ariana ha anche rilasciato la sua traccia “One Last Time” come singolo di beneficenza.