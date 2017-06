Real Madrid Vs Juve 4 – 1 (Analisi del tracollo Juve nella finale di Champions).

Real Madrid sul tetto d’Europa. Tracollo Juventus

La finale di Champions League consegna agli almanacchi un Real Madrid scoppiettante e famelico. Nell’avveniristica cornice del “Millennium Stadium” di Cardiff, i blancos superano con un roboante 1-4 la Juventus, inanellando, così, per la dodicesima volta il titolo di campione d’Europa.

Tra l’altro per gli uomini guidati da Zinédine Zidane si tratta del secondo successo consecutivo, dopo la finale vinta a Milano, nella passata stagione, contro i “cugini” dell’Atletico Madrid. Dal 1990 è la prima volta che una compagine riesce ad alzare al cielo per due anni di fila la coppa dalle grandi orecchie, prima del Real era stato il turno del Milan di Arrigo Sacchi, che nella vecchia edizione ,di quella che era denominata “Coppa dei Campioni”, riuscì a trionfare sia nel 1989 che nel 1990. Gli spagnoli si sono dimostrati avvezzi nel disputare gare di questo livello. Soprattutto nella ripresa è stato alquanto abissale il divario tra le due squadre.

La Vecchia Signora ,dopo un buon primo tempo, in cui è riuscita a mettere alle corde, in più di un’occasione, le merengues, è crollata drasticamente nella ripresa, lasciando campo aperto a Cristiano Ronaldo e compagni che hanno maramaldeggiato sui resti della banda di Allegri. Il risultato, probabilmente, nelle dimensioni rischia di essere severamente ampio e mortificante ma indubbiamente ha testimoniato il gap messo in evidenza nella ripresa, in cui i bianconeri non sono mai riusciti ad essere pericolosi dalle parti di Navas, subendo costantemente le incursioni madridiste sulle corsie laterali.

La prima occasione del match è di marca bianconera con un tiro da fuori area di Higuain, intercettato da Navas. A seguire è ancora la Vecchia Signora a far tremare la difesa del Real con una conclusione dalla distanza di Pjanic, respinta dall’estremo difensore costaricano. Al 20’, però, è il Real a passare in vantaggio: Cristiano Ronaldo effettua uno scambio con Carvajal, il quale dal versante di destra, appoggia nuovamente per CR7 che lascia partire un tiro angolato, leggermente deviato da Bonucci, che trafigge Buffon. La Juventus non ripiega su sé stessa ma reagisce e sette minuti più tardi, al 27’, trova la rete del meritato pareggio: cross dalla sinistra di Alex Sandro indirizzato al centro dell’area, dove Higuain stoppa la sfera di petto, servendo Mandzukic, il quale intercetta la palla e sfodera una semirovesciata incredibile che trafigge Navas. Rete da cineteca per “mister no good” e la Juventus torna a sperare. Nella ripresa, però, il leit-motiv muta drasticamente. La Vecchia Signora appare sin da subito in balia degli avversari che iniziano a martellare imperterriti la metà campo bianconera. Ci prova Modric ad impensierire Buffon con un tiro da fuori area, ma il portiere bianconero è abile nell’intercettare la sfera.

A seguire è il turno di Marcelo, la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta. Al 61’ i blancos mettono la freccia: Alex Sandro spazza via un pallone sanguinoso dal centro dell’area, la sfera carambola dalle parti di Casemiro che esplode un bolide, deviato da Khedira, su cui Buffon non riesce ad intervenire. La rete del centrocampista brasiliano affossa la banda di Allegri che stenta a reagire. Al 64’ gli uomini di Zidane triplicano: Modric sfugge via sulla corsia di destra per poi servire all’interno dell’area Cristiano Ronaldo, il quale irrompe sul primo palo, ed insacca la sfera alle spalle del portiere juventino. Higuain e compagni escono oramai di scena e all’84’, addirittura, la Juventus resta in inferiorità numerica a causa della doppia ammonizione rifilata dall’arbitro Brych nei confronti del neo entrato Cuadrado. L’esterno colombiano si è reso protagonista prima di un fallo da dietro ai danni di Cristiano Ronaldo, sanzionato con un cartellino giallo, e a seguire di una presunta reazione ai riguardi di Sergio Ramos, il quale esagera un po’ nell’atteggiamento. Sta di fatto che per Cuadrado la sua finale di Champions termina anzitempo. Il sipario sul match cala definitivamente al 91’ quando Marcelo supera Lemina sul versante di sinistra, giunge in area ed appoggia al centro per l’accorrente Asensio, che di prima intenzione non sbaglia, indirizzando la sfera al di là della linea di porta.

Al triplice fischio finale esplode la festa da parte dei calciatori e dell’intero staff tecnico dei galacticos, così come sugli spalti occupati dai tifosi in camiseta blanca, mentre per la compagine bianconera ecco servita l’ennesima notte stregata in campo europeo. La settima sconfitta in nove finali disputate in Champions League, uno score amaro che induce a significative ed inevitabili riflessioni. Ai microfoni dei giornalisti, Buffon appare alquanto deluso e rammaricato.

A 39 anni crede proprio non avere più altre chance di poter conquistare la coppa dalle grandi orecchie anche se questo pesante ko dovrà essere da stimolo per la prossima stagione. Inoltre il portiere bianconero sottolinea gli episodi sfavorevoli durante la gara, come in occasione delle prime due reti subite, nate da sfortunate deviazioni, che indubbiamente hanno messo in salita la gara dei bianconeri. Allegri, invece, ammette il crollo evidente avuto nella ripresa.

A suo giudizio la Juventus ha sofferto la prorompenza e la carica agonistica del Real, non giocando come al suo solito. Al netto di ciò, comunque, la stagione resta alquanto positiva: la conquista del sesto scudetto di fila e la terza coppa Italia consecutiva non vanno dimenticati, al pari del prestigioso cammino in ambito europeo, in quanto non sia affatto scontato quello di disputare una finale di Champions, addirittura la seconda negli ultimi tre anni.

Il tecnico toscano, aggiunge, che ora sia giunto il momento di staccare la spina e godersi un po’ le vacanze dopo un’annata lunga e faticosa, per poi gettare le basi in vista del prossimo anno, discutendo assieme ai vertici dirigenziali, per mettere nuovamente nel mirino la conquista della Champions League.