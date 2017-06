Ariana Grande ha cantanto One Last Time al One Love Manchester ed è stato fantastico

Ariana Grande si è cimentata in una toccante esibizione all’evento benefico organizzato in onore delle vittime di Manchester.

Il concerto di beneficenza One Love Manchester, organizzato da Ariana Grande a seguito dell’attentato terroristico avvenuto a nella città britannica il 22 Maggio dopo uno show della cantante stessa, ha riunito sullo stesso palco artisti del calibro di Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams e Black Eyed Peas.

I bei momenti non sono dunque mancati. Ma tra le tante, potenti esibizioni che si sono susseguite sul palco ieri, 4 Giugno, menzione d’onore spetta sicuramente a quella, splendida, della Grande stessa.

Ariana ha riproposto la sua “One Last Time“, usata come encore lo scorso Maggio, e che a seguito del terribile episodio di violenza assume un nuovo, toccante significato.

Il pezzo è stato inoltre rilasciato come singolo di beneficenza su iTunes.

Una parte del ricavato delle sue vendite sarà devoluto al We Love Manchester Emergency Fund in associazione con The British Red Cross Society.

La Grande si è in seguito esibita in un’altrettanto toccante esibizione di Somewhere Over The Rainbow, scoppiando in lacrime durante la performance. Rivolgendosi alla folla di più di 50.000 persone accorse all’evento, ha ringraziato per il calore dimostratole:

Manchester, ti amo con tutto il cuore. Grazie mille!

Il concerto ha raccolto ad ora più di 10 milioni di sterline per le vittime dell’attentato, 2 milioni delle quali durante l’evento stesso tramite sms e donazioni online.