Ascolta “To The Max” il nuovo singolo di DJ Khaled ft. Drake

Rilasciato oggi il nuovo singolo di DJ Khaled ft. Drake: “To The Max” sarà contenuto nell’album “Grateful”.

DJ Khaled ha rilasciato oggi, 5 Giugno, il nuovo singolo “To The Max“, che lo vede in collaborazione con Drake. Questa segna la quarta featuring ad oggi dei due artisti (precedentemente hanno duettato in “I’m On One”, “No New Friends” e “For Free”)

La canzone sarà inserita nel prossimo album dell’artista, “Grateful“, negli store alla fine del 2017.

Arrivando proprio dopo il singolo “I’m the One“, che ha raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 ad una velocità sorprendente, a spetta l’arduo compito di esserne la degna erede.

Ascoltala qui: