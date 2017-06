Ed Sheeran in cima alla classifica degli album australiani

Ed Sheeran registra l’undicesima settimana non consecutiva in cima alla classifica degli album australiani. Questo avviene mentre Luis Fonsi e Daddy Yankee con Despacito insieme a Justin Bieber gestiscono la terza settimana al numero uno nella classifica nazionale dei singoli.

Mentre i fan stanno provvedendo all’acquisto dei biglietti per il loro prossimo tour, si scopre che stanno ancora tentando di raggiungere i numeri del loro terzo album. Divide è quadruplo platino certificato Down Under (con 280.000 unità). Esso mantiene il numero 1 in classifica da ben tredici settimane. Come ex frontman Powderfinger Bernard Fanning apre al numero 2 con Brutal Dawn. Quest’ultimo è infatti il quarto album solista di Fanning.

Anche questa settimana è Ark, il quarto album del locale metalcore act In Hearts Wake, a elevarsi al numero 3 della classifica. Nel contempo, quattro facce piuttosto familiari fanno mostra di sé questa settimana. I mitici Beatles riappaiono attraverso la ristampa per il cinquantesimo anniversario del loro leggendario Sgt. Pepper.

Ed Sheeran e il ritorno in classifica dei Beatles

La band del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club ritorna infatti in classifica al numero 5. A partire dalla sua prima uscita in Australia nel luglio 1967, l’album trascorse 30 settimane al numero 1. Questo avvenne tra l’agosto del 1967 e il marzo del 1968. Il Sgt. Pepper raggiunse il numero 4 delle classifiche nel giugno 1987, quando fu rilasciato per la prima volta in CD per celebrare il suo ventesimo anniversario. Poi colpì nuovamente, stabilendosi al numero 16 della classifica. Ciò accadde quando il catalogo musicale della leggendaria band britannica fu rimasterizzato e riesaminato nel settembre del 2009.

Nel frattempo, dopo Ed Sheeran, “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee rimane nella top-20 internazionale dei Singles Chart. La più alta novità di questa settimana è però There For You. Si tratta del brano frutto della collaborazione tra l’olandese DJ Martin Garrix e il cantante e produttore australiano Troye Sivan.