Gal Gadot sfida Thor per un combattimento contro Wonder Woman, ma Chris Hemsworth si arrende subito.

Wonder Woman interpretata da Gal Gadot.

Il film sulla supereroina della DC Hero Wonder Woman ha già incassato milioni di dollari al Box Office e Gal Gadot pensa che il suo personaggio sia già pronto per un combattimento contro quello della Marvel Thor.

Durante un’intervista con Katie Couric, all’attrice israelina che ha interpretato Wonder Woman é stato chiesto se il suo personaggio sarebbe stato in grado di battere Thor. E alla domanda ‘Chi avrebbe vinto? Wonder Woman o Thor?’, la bellissima attrice 32enne ha risposto in un video postato su Twitter:

“Penso che vinca Wonder Woman. Non credi, Chris?”

Non ci é voluto molto prima che Chris Hemsworth rispondesse, ammettendo il potere supremo della supereroina che sta sbancando i botteghini e la possibilità che lei possa fare il c**o a Thor.

I think she’d kick Thor’s a** — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 3 giugno 2017

Gadot, nonostante la resa di Thor, risponde all’attore:

I always knew you were a smart guy 🙂 But I think its worth a fight . we should collide worlds😏 — Gal Gadot (@GalGadot) 4 giugno 2017

“Ho sempre saputo che eri un ragazzo intelligente. Ma credo che un combattimento ne valga la pena. Dovremmo far scontrare i mondi.”

A noi non ci resta che vedere se Chris Hemsworth/Thor cambierà idea ed accetterà la sfida.