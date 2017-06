Iggy Azalea con “Mo Bounce” e “Switch” agli MTV MIAW

Iggy desiderava andare in America, per cui abbandonò la scuola e lavorò come cameriere negli hotel e nelle case per le vacanze con la madre. Ancora prima di compiere 16 anni, volò negli Stati Uniti per realizzare il suo sogno e far decollare la sua carriera musicale. Disse ai genitori che vi sarebbe andata per una vacanza con le amiche, ma che sarebbe potuta restarvi di più. Alla fine decise di non tornare a casa. Dopo essersi trasferita, studiò per ottenere il diploma. Risiedeva negli Stati Uniti con un’esenzione dal visto per sei anni, rinnovabile ogni tre mesi. Al momento, risiede negli Stati Uniti grazie a una O Visa di cinque anni dal febbraio 2013, in quanto aveva guadagnato soldi in modo illegale.