Liam Gallagher sorprende i fan al One Love Manchester cantando il nuovo singolo “Wall Of Glass”

Liam Gallagher é volato dalla Germania, dove si era da poco esibito al Rock im Park, per partecipare al concerto organizzato da Ariana Grande, in favore delle vittime di Manchester.

Il cantante, originario di Manchester, ha iniziato la sua performance cantando “Rock’N’Roll Star”, una delle hit più celebri degli Oasis, per poi proseguire con il suo nuovo singolo “Wall of Glass”. Durante la sua esibizione é stato accompagnato da Chris Martin, frontman dei Coldplay, per un’altra canzone firmata Oasis, “Live Forever”.

I fan speravano, per il concerto benefico One Love Manchester, di rivedere finalmente insieme sul palco i fratelli Liam e Noel Gallagher. Il desiderio di molti infatti era la possibilità di assistere alla loro performance “Don’t Look Back In Anger” il 4 Giugno all’Emirates Old Trafford.

Il cantante dei Black Eyed Peas tagga per errore gli Oasis su Twitter.

Le voci sulla presunta reunion dei fratelli Gallagher é iniziata dopo che il cantante Taboo dei Black Eyed Peas ha pubblicato su Twitter un post, nel quale elencava gli artisti che si sarebbe esibiti, includendo gli Oasis. Immediatamente Taboo si é scusato e ha aggiunto che era stato un errore.

Liam, che recentemente aveva accennato che sarebbe interessato ad una reunion con suo fratello, ha però aggiunto:

“Non é possibile. Tutti sanno che io amo il nostro bambino, ma lui non mi parla, noi non ci parliamo… Io gli parlerò un giorno. Tutto ciò é molto triste, ma lo supereremo… Immagino che non sia bello per mia madre… Se mai gli Oasis dovessero ritornare insieme, lo faranno . Un sacco di gente mi dice ‘Oh, lasciatevi tutto alle spalle. Voi insieme eravate grandi.’ e io rispondo che se dovrà succedere, succederà. Quindi sì, c’é un’attivita incompiuta, ma vedremo cosa accadrà. Nel frattempo noi siamo due piccoli ragazzi solitari che facciamo le nostre piccole cose.”

Nella speranza che un giorno rivedremo gli Oasis sul palco, ci accontentiamo del progetto da solista di Liam Gallagher che, ascoltando il nuovo singolo, pare promettere molto bene.