Steven Yeun discute sull’impatto della morte di Glenn in “The Walking Dead”

L’attore che interpretava Glenn in “The Walking Dead” è rimasto molto impressionato dall’impatto che la morte del suo personaggio ha avuto sui fan della serie.

Chi segue “The Walking Dead” ricorderà l’attesa febbrile della premiere della settima stagione della serie. In questo episodio si sarebbe infatti scoperto chi la terribile mazza da baseball Lucille del Super Cattivo Negan (Jeffrey Dean Morgan) avesse colpito nell’ultima puntata della stagione precedente.

Quando si segue una serie TV per così tanti anni e con l’enorme entusiasmo e passione dimostrati dai fan di “The Walking Dead” è naturale affezionarsi ai personaggi come se fossero amici o parte della famiglia. Non c’è quindi da stupirsi che la scoperta di dover dire addio ad uno dei membri più amati della compagnia di sopravvissuti all’apocalisse zombie, Glenn Rhee interpretato da Steven Yeun, abbia causato un’ondata di sdegno e tristezza tra i seguaci del telefilm.

è passato più di un anno e le persone continuano ad essere sconvolte.

ha affermato Yeun al Walker Stalker Con di Nashville lo scorso weekend,

Sono molto dolci, e anche molto tristi riguardo la morte del personaggio. Credo che questo sia splendido. La cosa che ritengo più meravigliosa di tutta la vicenda è che non credo sia mai esistito un altro personaggio come Glenn, che sia riuscito ad avere, con la sua morte, un impatto tanto profondo e duraturo sulle persone. Penso che sia, sì, splendido. Probabilmente, se Glenn avesse continuato ad esistere, ad un certo punto sarebbe andato come a sbiadire sullo sfondo.

Fortunatamente, Yeun non si dice deluso per la sua scomparsa dallo show.

Un tale affetto dimostrato dal fanbase della serie lo riempie di gioia e non può che privarlo di qualsiasi rancore.