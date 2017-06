La seconda stagione di Tredici sarà Hannah-centrica?

Nonostante la prima stagione di 13 Reasons Why si sia conclusa con il suicidio di Hannah Baker, sembra che la giovane ragazza interpretata da Katherine Langford sarà un personaggio chiave nella seconda stagione.

Infatti, lo showrunner Brian Yorkey ha dichiarato che “c’è ancora da raccontare, riguardo alla storia di Hannah”, mentre la Langford stessa ha rivelato che il suo personaggio apparirà in flashback per tutta la stagione.

Una domanda che mi fanno spesso è: ‘ma come può esserci una stagione due se la storia si conlcude con il suicidio della protagonista? Se la storia è finita?’

La mia risposta è: ‘ma quale storia è finita?’ ‘beh, la storia di Hannah è finita’. Beh, Hannah ha dato la sua versione dei fatti, ma ci sono almeno altri 12 ragazzi che ne hanno una tutta loro riguardo gli stessi eventi e che non abbiamo ancora sentito parlare. Quindi per come la vedo io c’è ancora da raccontare…