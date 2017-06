L’isola di Wonder Woman si trova in Italia… ad Amalfi.

Nel nuovissimo film della supereroina della DC Comics, il luogo oscuro e tretro della Prima Guerra Mondiale si scontra con la meravigliosa isola di Themyscira. Questo luogo in cui la protagonista, interpretata da Gal Gadot, trova la propria casa è paragonato ad un “oasi di speranza”, grazie anche alla bellezza unica data dai paesaggi, simili ai giardini di Babilonia.

Aline Bonetto, progettista di produzione del film, riguardo al set delle riprese ha detto:

“E’ un bel panorama con un paesaggio costiero, ma non quello tipico della vacanze. E’ un luogo selvaggio, roccioso, verde… Il problema era che tutte le belle spiagge del mondo che si trovano sotto le grandi scogliere scompaiono sotto la marea, quindi per una parte del giorno non hai spiaggia. E noi abbiamo girato le riprese a Marzo, che in Europa fa ancora freddo”