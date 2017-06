Max Pezzali e “Le canzoni alla radio” con Nile Rodgers

Nei giorni scorsi Max Pezzali aveva incuriosito parecchio i suoi fan. Aveva infatti annunciato che il suo nuovo singolo Le canzoni alla radio era frutto della collaborazione con un artista internazionale. Il mistero è stato poi risolto: il featuring vede il nome prestigioso di Nile Rodgers, storico membro della band Chic. Ma anche chitarrista e produttore con alle spalle numerose collaborazioni, tra cui quello con Diana Ross, David Bowie, Madonna, Duran Duran, Grace Jones e i Daft Punk.

Pezzali ha condiviso sulla propria pagina Facebook un video di ringraziamento a Rodgers in inglese, che vi proponiamo qui di seguito.

Il ritorno di Max Pezzali

Max Pezzali è dunque tornato a due anni di distanza dal successo del suo Astronave Max. L’ex leader degli 883 pubblica il suo nuovo singolo Le canzoni alla radio, in collaborazione con il leader degli Chic Nile Rodgers, un vero proprio mito del funky mondiale. Il brano vanta il basso di Saturnino Celani, lo storico collaboratore di Jovanotti. Si tratta di un pezzo frizzante, perfetta per l’estate. Che racconta come la musica possa diventare un veicolo incredibile di emozioni. Gli ascoltatori e gli amanti della musica possono facilmente immedesimarsi in qualunque canzone. Dalla più triste alla più allegra, come Max ci racconta appunto nel nuovo brano.

Le canzoni alla radio ha un titolo semplice ed esplicativo. Si tratta appunto di una canzone che dice cose così normali. Che potrebbero addirittura sembrare banali se non fossero scritte da Max Pezzali. Con tutte le sillabe al posto giusto, la metrica che funziona e la capacità di restare sempre con i piedi per terra. Max sa parlare della nostra vita di tutti i giorni, con le sue allegrie e le sue tristezze. Con i suoi “giorni spensierati scivolati via”.

Ma tutto questo viene raccontato in una forma sonora sorprendente per concretezza ed efficacia. Le canzoni alla radio sono il pezzo giusto da passare su tutte le frequenze radiofoniche più volte al giorno, per entrare nelle orecchie della gente e diventare un vero e proprio evergreen.