“I Promise”, il nuovo singolo dei Radiohead

L’inedito dei Radiohead, “I Promise”, è stato reso disponibile per lo streaming e il download. Si tratta di uno dei 3 brani inediti che verranno presenti nell’album Oknotok, in uscita il 23 giugno su XL Recordings. La versione digitale dell’album è già disponibile per essere preordinata.

L’uscita di “I Promise” è accompagnata da un video diretto da Michal Marczak. Lo stesso che ha diretto l’animazione di “Identikit” da A Moon Shaped Pool. Ma anche il video di Mark Pritchard per “Beautiful People” con Thom Yorke.

L’album Oknotok appare venti anni dopo l’uscita del terzo album nonché pietra miliare dei Radiohead, Ok computer. La nuova versione contiene l’album originale, otto B-sides e tre registrazioni in studio degli inediti “I Promise,” “Lift” e “Man of War.” Tutto il materiale su Oknotok è stato di nuovo rimasterizzato dai nastri analogici originali.

“Ok computer” e le sue sorprese in musica

Il cofanetto di Ok computer è composto da una scatola nera impreziosita da un’immagine scura di una copia bruciata del disco. Sono presenti tre vinili da 180 grammi di peso e un libro contenente più di 30 opere. Molte di queste non sono mai state viste prima d’ora. Vi sono poi ancora più sorprese. Tra queste, un quaderno contenente 104 pagine di note scritte da Thom Yorke, un grafico a discesa contenente 48 pagine relative al ‘lavoro preparatorio’ di Donwood e Tchock e un nastro da cassetta C90 compilato dalla band. Quest’ultimo è tratto da Ok computer con archivi di sessione e nastri demo.

Ok computer è disponibile anche in vinile, in formato compact disk e in formato digitale. Tutti i formati sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale http://www.oknotok.co.uk.

I Radiohead suoneranno dal vivo in Italia il prossimo 14 giugno alla Visarno Arena di Parco delle Cascine a Firenze. Saranno poi e al festival I-DAYS MILANO 2017 presso il Parco Di Monza, Autodromo Nazionale (Monza) il 16 giugno.