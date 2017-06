Selena Gomez parla del nuovo album e di Justin Bieber al One Love Manchester

In una recente intervista, la ventiquattrenne cantante e attrice ha parlato del suo prossimo album e si è complimentata con l’ex fidanzato per la performance al One Love Manchester.

Selena Gomez sta in questi giorni promuovendo il suo nuovo singolo “Bad Liar” tramite varie interviste alla radio. Al “Morning Mashup” di Sirius XM ha parlato di questo ed ha rilasciato le proprie impressioni sull’evento benefico organizzato da Ariana Grande per le vittime dell’attentato di Manchester.

La ex stellina Disney ha rivelato di essere rimasta molto impressionata dallo show, e si è complimentata con la Grande e l’ex fidanzato Justin Bieber per aver messo in scena performance tanto toccanti. “Meraviglioso. Tutti hanno fatto uno splendido lavoro. Ed ho amato il finale di Ariana. Penso che Justin sia stato grande, è stato tutto bellissimo” ha dichiarato.

In seguito, ha dato un assaggio riguardo la nuova musica che sta scrivendo.

“Sta venendo fuori qualcosa di molto diverso sia da “It Ain’t Me” con Kygo che da “Bad Liar”. Totalmente diverso. Sarà divertente, la vedo come un’evoluzione della mia musica. Volevo qualcosa che fosse totalmente differente da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima.”

I fan che attendevano con impazienza un duetto tra la Gomez e l’attuale fidanzato The Weeknd, tuttavia, resteranno delusi.

La cantante ha negato qualsiasi collaborazione. “Mi dispiace, non potrò dare a queste persone ciò che vogliono”, ha dichiarato.

Nonostante la data di uscita del nuovo album non sia ancora stata svelata, Selena ha promesso che non dovremo attendere a lungo.