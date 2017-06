Beauty da viaggio: 5 cose indispensabili da portare!

Cosa portare nel Beauty Case

da viaggio?

Ciao a tutti!

Ormai l’estate è alle porte e con la bella stagione si tende a fare molti più viaggi, anche solo per un weekend fuori porta o per visitare nuovi posti.

Ma quante di voi, ogni volta, si disperano preparando la valigia e soprattutto il Beauty case?!

Viaggiando in aereo con il bagaglio a mano purtroppo dobbiamo attenerci a regole ben precise sia per quanto riguarda il peso sia per modalità degli oggetti che possiamo portare a bordo.

Viaggiando spesso in aereo e anche solo per pochi giorni (dormendo in ostelli, hotel o ospitata da amici) ho imparato alcuni trucchetti utili per preparare il beauty da viaggio:

1- Limitatevi ad un solo Beauty (bagno + trucchi)

So che all’inizio farete fatica ma vi assicuro che non c’è cosa più comoda di avere tutto a portata di mano così, quando ne avrete bisogno, utilizzerete solamente una pochette sia per darvi una rinfrescata al corpo che un ritocco al make-up.

Ho utilizzato questo Beauty di #YvesRocher, nella tasca più grande ho messo anche spazzolino, dentifricio, deodorante e pettine che non sono in foto perché li ho aggiunti dopo.

2- Mini-kit di plastica





E’ inutile portare flaconi grandi di shampoo, balsamo e creme perché, diciamo la verità, non li finirete sicuramente in pochi giorni o una settimana!

I noltre, in aereo, non si possono portare liquidi o creme superiori a 100 ml!!!

Piuttosto, travasate il vostro struccante preferito o la vostra crema in questi contenitori, sono molto pratici ed hanno “dispenser” diversi a seconda del tipo di prodotto (spry, crema etc..).

Ad esempio, io ho travasato il mio struccante bifasico di #Garnier nel contenitore che ha un foro al di sotto del tappino, in modo da poterlo agitare senza far uscire il prodotto. Creme e balsamo invece le metto nelle jar circolari.

3- Campioncini a gogo

Anche se ho le mini size di molti prodotti preferisco portare meno peso possibile utilizzando tutti i campioncini che ho a disposizione.

Creme per il corpo, creme viso, mani e anche profumi!

Oltre che salva spazio, usando i campioncini riesco anche a testare nuovi prodotti!

4- Dischetti struccanti e piccole spugnette

Porto con me sempre qualche dischetto struccante in più del necessario e delle forcine per capelli in modo da avere il viso scoperto quando mi strucco.

Inoltre, una mini spugnetta da trucco pulita fa si che non debba portare i pennelli da viso, sfumo i prodotti solo con questa!

Metto tutto in un sacchetto di plastica per evitare che nel beauty gli altri prodotti li macchino (es fondotinta).

5- Make up

Riduco tutto allo stretto necessario:

VISO : In estate preferisco fare una base davvero leggera:

– Crema colorata

-Correttore (2 tonalità)

-Cipria mini size

-Blush in stick

Per le sopracciglia uso un mini kit con due tonalità, un pennellino da viaggio ed il fissante :

OCCHI : In vacanza non spendo troppo tempo per realizzare trucchi elaborati così preferisco ombretti in crema e eyeliner:

– Due ombretti cremosi (chiaro e scuro)

– Due matite occhi (nera e blu)

– Eyeliner waterproof

– Mascara

LABBRA:

Porto con me due tonalità: un fucsia e un rosso che stanno bene con qualsiasi carnagione:

Ed ecco che, con pochissimi prodotti, abbiamo preparato il nostro beauty case!

Ovviamente io ho utilizzato questa combinazione di vari trucchi ma voi potete sostituirli con i prodotti che preferite… basta che non vi portate tutta la vostra collezione ! =)

Io spero che questi consigli vi siano stati utili…

Alla prossima!