Ed Sheeran al Carpool Karaoke di James Corden: la sua chitarra, Bieber e una mazza da golf…

Ed Sheeran ha portato la sua chitarra al Carpool Karaoke di James Corden.

Il cantante si è cimentato in alcune delle sue più famose hit, come “Shape of You” e “Sing”, prima di imbracciare la sua chitarra.

Lo stereo non è servito a Sheeran e Corden, che hanno cantato versioni acustiche di “Thinking Out Loud” e di “What Makes You Beautiful” degli One Direction, con Sheeran che pizzicava le corde.

Non sarebbe stato un vero Carpool Karaoke senza qualche distrazione, ed è così che Corden ha sfidato il musicista a riempirsi la bocca con 47 Maltesers. Sheeran ha vinto alla grande la scommessa, con un impressionante risultato di 55 dolcetti in bocca, prima di sputarli a lato della strada.

In seguito, il cantante ha raccontato di quando colpì Justin Bieber

…con una mazza da golf.

Venne con me in questo sporchissimo bar e finimmo in questo campo da golf. Lui si mise una pallina da golf in bocca e disse ‘Vai, colpisci forte!’ Ero concentratissimo. Continuavo a ripetermi, ‘Concentrati, concentrati, concentrati. Non puoi colpirlo, non puoi colpirlo, non puoi colpirlo!’ Feci il movimento per colpire la pallina, ero tipo, ‘OK, OK, OK’, e l’ho preso dritto in faccia!

Ahia.

Fortunatamente, Bieber è stato benone.

In realtà è stato piuttosto tranquillo riguardo l’accaduto, sorprendentemente. Ha fatto tipo ‘Oh, fratello’, e semplicemente è andato avanti

L’aneddoto è stato seguito da una riedizione acustica di “Love Yourself” del cantante canadese.

Come ultimo pezzo della loro avventura musicale, Sheeran e Corden hanno cantato insieme “Castle on the Hill”.