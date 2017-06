FoodWell al Rimini Wellness

All’interno del Rimini Wellness si sviluppa il FoodWell, una vera e propria fiera interattiva in cui si cerca di affrontare in modo innovativo diversi temi, quali: fitness, benessere, sport, fashion, wellness food, turismo wellness e danza.

Il FoodWell è un momento di aggiornamento, formazione e business con showcooking, degustazioni guidate, focus su prodotti, corsi di cucina, concorsi di ricette; inoltre, quest anno, sono stati organizzati corsi di formazione per personal trainer dedicati proprio all’alimentazione.

Il FoodWell è un momento di unione per chi ha fatto dello sport e della sana alimentazione i pilastri per uno stile di vita sano.

Le Aziende presenti in fiera erano: Natural Point, WheyCream, Sporty, Ventura, WeLLbe, Dole, be Active, Philadelphia, tonno Rio Mare, Jocca, Marlene, Lavazza, Mister Nut.

Nei vari stand era possibile conoscere le novità delle singole Aziende, degustarle e acquistarle ad un prezzo fiera vantaggioso. Tra le presenti, vi era anche Fior Di Lotoche ha presentato alcuni succhi di frutta 100% naturali e l’acqua di cocco. All’interno del suo stand era possibile conoscere tutti i prodotti in gamma e acquistarli.

FiberPasta, Azienda nota per la sua gamma di prodotti a basso indice glicemico studiati principalmente per diabetici, ma ottimi anche per chi è a dieta e per gli sportivi, ha presentato in esclusiva PastaPro, una pasta con + 30% di proteine, proteine del grano e del pisello per un profilo amminoacido completo, – 30% di carboidrati rispetto alla pasta tradizionale, 100% integrale. L’Azienda promette una pasta sana ma gustosa, made in Italy e VeganOk, in vendita on line dai primi di Giugno 2017.

Camminando tra i vari padiglioni della fiera, un pò in disparte ho incrociato lo sguardo del Prof. Dott. Valerio Sanguigni, ho cosi potuto degustare e approfondire la conoscenza di un nuovo prodotto alimentare naturale, il Powellnux, un integratore antiossidante naturale a base di nocciole, cacao crudo e te verde. I singoli ingredienti del Powellnux sono pregiatissimi e lavorati all’interno di un’Azienda italiana piemontese, che ha riservato un’intera area per la produzione a crudo di questo nuovo prodotto.

I singoli ingredienti vengono lavorati a crudo e amalgamati con il miele di castagno e olio di riso. Le nocciole, il cacao scuro e il te verde matcha sono ingredienti ricchi di polifenoli, ovvero i più potenti antiossidanti naturali. Il professore consiglia dai 2 ai 4 cucchiaini di crema al giorno, pre attività sportiva, o da 1 a 2 barrette al giorno. Il Powellnux svolge una triplice azione:

Energizzante : effetto positivo sull’apparato cardiovascolare, con migliroamento dell’ossigenazione tissutale.

: effetto positivo sull’apparato cardiovascolare, con migliroamento dell’ossigenazione tissutale. Antiaging grazie alla ricchezza di polifenoli.

grazie alla ricchezza di polifenoli. Cardiovascolare con miglioramento della pressione arteriosa.

Ogni dato della triplice azione è supportato da uno studio scientifico condotto dallo stesso Prof. Dott. Valerio Sanguigno, pubblicato e presentato durante alcuni recenti congressi.

Il Powellnux è disponibile in crema e in barrette, assolutamente raw. e sarà in vendita on line e presso alcuni rivenditori autorizzati dai primi di Luglio 2017. Io ho degustato un cucchiaio di crema Powellnux e devo ammettere che è una delle migliori nocciale raw che abbia mai mangiato in vita mia, oltre che come “integratore” pre sport, io la utilizzerei a colazione o come farcitura di praline o crostatine raw, che appagano il palato e danno energia.

Oltre alle citate Aziende, in Fiera erano disponibili diverse aree ristoro, che offrivano quest anno soluzioni di piatti più sani ed equilibrati rispetto all’anno passato, in cui aveva spopolato la macchinetta automatica della Pasta Barilla e la bancarella degli hot dog, anche se, agli estremi della fiera, per i golosoni di turno, era presente lo stand delle specialità siciliane, dolci e street food rigorosamente fritti.

Il Rimini Wellness e il FoodWell sono la fiera per eccellenza per gli amanti del fitness nelle sue innumerevoli sfaccettature, che si innova e si rinnova ogni anno sulla scia delle attuali tendenze, dove nulla è scontato ma diventa magicamente un eccezionale protagonista.

Chiara R.