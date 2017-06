Il clown di Stephen King spaventa i bambini anche sul set

L’attore che interpreta il clown più inquietante di tutti i tempi spaventa i bambini anche sul set.

Bill Skarsgård, l’attore svedese che ha indossato le vesti di uno dei più conosciuti clown Pennywise nel film “It” (2017) diretto da Andrés Muschietti, ha recentemente raccontato che il suo personaggio è stato così spaventoso da far scoppiare in lacrime i bambini dalla paura. Infatti all’Interview Magazine ha dichiarato:

“Ricordo che It era una delle cose più spaventose che poteva esistere per un bambino. C’erano anche altri film horror, come Venerdì 13 o Halloween, ma questo era veramente spaventoso perchè riguardava un clown e dei bambini.”

“Le persone che lo vedevano, poi dicevano frasi come ‘Quel film ha distrutto la mia infanzia’ o ‘Odio i clown adesso’. Spero che ci saranno un sacco di bambini di 10 anni che rimarranno traumatizzati per sempre dalla mia performance.”

Quando a Bill viene chiesto se si sentisse bene sapendo che bambini di tutto il mondo avranno gli incubi, lui ha raccontato:

“Ad un tratto, dopo che il set venne montato, i bambini entrarono in scena e nessuno di loro mi aveva ancora visto. Quando sono uscito mascherato da Pennywise, ho visto la reazione di tutti questi bambini giovanissimi. Alcuni di loro erano veramente incuriositi, altri non riuscivano a guardarmi e molti tremavano. Poi c’era questo bambino che scoppiò in lacrime. Come lui iniziò a piangere, il regista urlò ‘Azione!’ e io ero completamente entrato nel personaggio.”

“Anche durante le riprese i bambini erano terrorizzati e iniziavano a piangere e io pensai ‘Oh m***a! Cosa sto facendo? E’ orribile.”

Ma Bill Skarsgård non è un ragazzo cattivo. Infatti ha dichiarato che alla fine delle riprese, andava sempre dai bambini dicendo loro che stava fingendo, che non era vero.

Per chi non fosse rimasto traumatizzato dalla versione di Pennywise degli anni ’90, avrà l’occasione di esserlo quando il nuovo film uscirà nelle sale italiane in autunno.