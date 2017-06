Justin Bieber e David Guetta lanceranno una nuova collaborazione questo Venerdì

Il cantante canadese annuncia su Twitter la prossima uscita della sua collaborazione con David Guetta.

Justin Bieber lancerà una traccia frutto della collaborazione con il DJ francese David Guetta questo Venerdì, 9 Giugno. L’ha svelato il cantante sul suo profilo Twitter.

Il lapidario comunicato dell’artista recita: “Nuova musica. Questo Venerdì. Io e @davidguetta #U2”. Sembrerebbe quindi “2U” il titolo che i due musicisti hanno scelto per la canzone, “follow up” della precedente “Light My Body Up” che ha visto Guetta in collaborazione con Nicki Minaj e Lil Wayne. Entrambe le tracce dovrebbero comparire nel prossimo album del DJ, che sarà il settimo.

“2U” segna la prima collaborazione tra David Guetta e Justin Bieber.

Insistenti rumors sostengono che la misteriosa canzone rinominata dai fan “Close To You“, della quale il cantante canadese ha offerto una preview durante alcune serate nei club di Manchester, altro non fosse che la suddetta collaborazione.

Sfortunatamente per il Guetta, “Light My Body Up” non ha riscosso successo negli Stati Uniti, non riuscendo nemmeno a figurare nella Billboard Hot 100. Ma una collaborazione con Justin Bieber può far ben sperare al DJ francese di ottenere, con “2U”, un successo nettamente superiore con facilità.