Le MUNA apriranno i concerti del tour di Harry Styles

Il trio di LA aprirà i concerti del tour Europeo e Nord Americano dell’ex 1-D.

Harry Styles ha appena annunciato che saranno le MUNA ad aprire i concerti del suo tour.

Grazie al loro synthpop funky, le MUNA sono state inserite nella NME 100 tra le nuove promesse del 2017. La loro “I Know A Place” ha fatto guadagnare alle tre ragazze un posto nel mondo musicale come “una delle più innovative ed eccitanti novità degli ultimi tempi”.

Annunciando la notizia su Twitter, Styles ha scritto “@whereisMUNA si uniranno a me nel tour in Europa e Nord America di quest’anno. Non vedo l’ora. H”.

@whereisMUNA will be joining me on tour this year in North America and Europe. Looking forward to it. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) 6 giugno 2017

Le artiste hanno risposto esternando il loro entusiasmo per il progetto: “Siamo davvero felici di unirici a questo gentiluomo in tour questo autunno. Tanto amore, Harry”

we’re very happy to be joining this fine gentleman on tour this fall. much love, harry. https://t.co/y7eVQ8OPC7 — MUNA (@whereisMUNA) 6 giugno 2017

Styles ha realizzato il suo omonimo album di debutto lo scorso 12 Maggio.

L’Harry Styles Live On Tour di promozione del disco partirà il prossimo 19 Settembre dal Nord America e toccherà anche l’Italia, per un’unica data nel Bel Paese, il 10 Novembre all’Alcatraz di Milano. Il tour si concluderà con un’ultima data l’8 Dicembre a Tokyo.

L’opera si è subito fatta notare ed è stata sulla bocca di tutti per un bel po’. Anche Noel Gallagher ha voluto dire la sua: “ci sono persone della mia età che si sono lasciate andare, sono grassi, calvi idioti con tatuaggi scoloriti. Stanno seduti nei loro garage e scrivono mer*a come “Sign of the Times” [singolo di debutto in testa alle classifiche per diverse settimane] per Harry Styles. Che, onestamente, il mio gatto avrebbe potuto scrivere in 10 minuti!” E continua: “Non mi interessa della canzone, mia moglie arriva e mi dice ‘hai sentito la nuova canzone di Harry Styles? Sembra Prince’, le ho risposto, ‘Senza nemmeno averla sentita, posso assicurarti che non è Prince!'”