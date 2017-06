M.I.A. pubblica la canzone “Goals” con un messaggio ai fan

M.I.A. pubblica la canzone “Goals”.

La cantante di “Paper Planes” ritorna con il nuovo singolo “Goals”.

M.I.A. (vero nome Mathangi “Maya” Arulpragasam), conosciuta nel mondo grazie al film di successo “The Millionaire” per le hits “Paper Planes” e “O… Saya”, ha da poco pubblicato la nuova canzone dal titolo “Goals”.

Nel singolo prodotto da Branko, che collaborò anche all’album “AIM”, la cantante inglese di origine tamil, usa il testo di “Goals” per diffondere un messaggio: Fight hate with love (letteralmente Combatti l’odio con l’amore).

M.I.A. ha spiegato che la canzone è una sorpresa per i suoi fan più appassionati. Infatti nella descrizione del video pubblicato su Youtube, la cantante ha scritto:

“Dedicato ai miei fan hardcore: grazie per la vostra dedizione costante e per il supporto. Voi mi avete dato un pezzo di speranza nell’umanità. Siete forti. I veri vincitori.”

Conclude il suo messaggio di gratitudine con “Per favore, votate.”, in riferimento alle elezioni del Parlamento inglese previste per l’8 Giugno, dove la cantante ha dichiarato che voterà in favore dei Labour.

“Goals” pubblicizza il festival inglese Meltdown.

M.I.A. ha inoltre utilizzato la nuova canzone per promuovere il Meltdown Festival, dove si esibirà e di cui ha curato l’elenco degli artisti che saliranno sul palco. Il festival avrà luogo al Southbank Centre di Londra dal 9 all’8 Giugno.