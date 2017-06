Misfits tornerà con un reboot

La serie dei supereroi più improbabili della TV tornerà con un reboot.

Ma questa volta i “ragazzacci disadattati” saranno americani. Dopo cinque anni dal termine di Misfits, le vite sconclusionate dei supereroi ai servizi socialmente utili torneranno, ma saranno trasferite in America. Lo annuncia Freeform, che ha cavalcato l’ondata di entusiasmo per i supereroi fomentata anche dalle ultime fatiche Marvel.

Già annunciato il cast tecnico

Che è stellare. Diane-Ruggero Wright (iZombie, Veronica Mars) sarà show runner e produttrice esecutiva assieme a Josh Schwartz e Stephanie Savage (Gossip Girl, The O.C.).

I creatori della serie originale Howard Overman e Murray Ferguson saranno parte integrante del progetto. il pilot sarà diretto da Victoria Mahoney (Grey’s Anatomy).

Annunciati anche quattro dei protagonisti

So…this happened. ☺️ I’m so excited to start working with these talented peeps on this fun show #actorslife #superpowers #babysfirstpilot Un post condiviso da Ashleigh LaThrop (@ashleighlathrop) in data: 6 Giu 2017 alle ore 17:14 PDT

Stando alle notizie riportate dall’HollywoodReporter, quattro membri del cast sono già stati svelati. Ashleigh LaThrop interpreterà Alicia, una “party girl” che pensa solo a divertirsi e collezionare ragazzi, Tre Hall sarà Curtis, una promessa del calcio non troppo incline a cambiare il proprio punto di vista, Allie MacDonald la dura ed irascibile Kelly. Nathan, lo scansonato narcisista genietto della truffa, sarà interpretato da Jake Cannavale.

Non è ancora apparsa alcuna notizia riguardo l’introverso Simon. Non è ancora stato deciso chi interpreterà il suo ruolo o non lo vedremo nel reboot?