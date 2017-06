Rihanna risponde con un meme dopo la critica sul suo peso

La cantante delle Barbados ha deciso di scrivere una canzone contro quegli haters che l’hanno accusata di avere un corpo vergognoso.

In questi giorni si è molto discusso sull’aspetto ‘pesante’ di Rihanna, tant’è che molti haters hanno incominciato a scrivere che la sexy Rihanna sia stata mangiata da quella attuale. Ma uno di questi, il giornalista sportivo Chris Spagnuolo, l’ha definita addirittura “grassa”, pubblicando un articolo (ora eliminato) intitolato “Rihanna renderà la ciccia l’ultima tendenza?”.

Rihanna ha risposto con un meme su Instagram, in cui si vede il confronto del rapper Gucci Mane a distanza di 10 anni, con la frase «Se non riuscite ad accettarmi nella mia versione del 2007, non mi meritate nella mia versione 2017».

Il meme su Gucci Mane

Grazie a questa spiacevole situazione, Rihanna si é sentita ispirata per scrivere una nuova canzone.

Oltre all’aver dato una risposta “abbastanza pacifica” e nonostante Riri abbia confessato di sentirsi ferita, ha dichiarato che ha già intrapreso il cammino per produrre una canzone ispiratrice in risposta agli hater.

“Come una qualsiasi persona, tu non vuoi essere guardato dal basso verso l’alto e non vuoi essere trattato in modo diverso per come ti vedi. Quindi aggiungi quelle milioni di volte e puoi immaginare il motivo per cui si vergognava del suo corpo.” ha detto una fonte a HollywoodLife.com

“Anche se ha fatto male, ha fatto accendere un fuoco dentro di lei. Lei è impazzita, ma si è assicurata di non piangere per cose del genere. Anzi, ha iniziato a scriverci su perchè la musica è sempre stata la sua ancora per superare periodi difficili.”

Come un bravo musicista, la bellissima Rihanna ha trasformato le sue emozioni in un’ispirazione musicale.