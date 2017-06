17 consigli per viaggiare in macchina con il proprio gatto

Sapevo che Michelle era pronta per l’avventura quando l’ho trovata. Mentre i suoi fratelli russavano nelle vicinanze, mi si avvicinò. E fece le fusa.

È stata una sfida. Dopo che l’ho adottata, ha cominciato ad arrampicarsi sul mio zaino – forse un segno che sperava di unirsi a me per svolgere le mansioni di lavoro.

Ho comprato una gabbia, l’ho messa nel sedile posteriore della mia auto e siamo andati in città. Piano piano abbiamo fatto viaggi sempre più lunghi, tra cui la costa della California.

La scorsa estate, Michelle ed io abbiamo viaggiato nella mia Prius stracolma dalla California meridionale alla Columbia Britannica, per poi ritornare indietro. Un viaggio di circa 6.000 miglia.

I cani vengono considerati degli ottimi compagni quando si tratta di viaggi in auto, ma posso testimoniare che anche i gatti possono esserlo.

La curiosità e l’indipendenza di Michelle mi facevano ridere. A volte mi ha tenuto caldo (o almeno i piedi), sia in una tenda, in un motel o in un rifugio. Ha anche conquistato il cuore e l’ammirazione delle persone, era molto socievole.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutare il vostro gatto a diventare un compagno di viaggio di prima classe:

1. Avere un legame forte fra gatto e proprietario è fondamentale.



Avere un forte legame con l’animale può portare meno rischi di fuga. Se quando esci di casa, il tuo gatto piange e al tuo ritorno ti fa le fusa… Complimenti!

2. Allena il tuo gatto presto.

Porta il tuo amico peloso per brevi viaggi. Questo non solo introduce l’idea dell’auto, ma puoi anche prevedere (o evitare) che soffra di mal d’auto.

3. Non forzare.

Se il tuo animale domestico non vuole venire, organizzati in un altro modo. Se non si inizia ad abituare il proprio animale a viaggiare abbastanza presto, ci potrebbero essere problemi per partire, rischiando all’ultimo minuto di dover trovare un petsitter.

4. Limita il numero di persone in auto.

Viaggiare in una macchina con un sacco di persone o bambini particolarmente piccoli non è la cosa migliore per la salute mentale di un gatto, aumentando il rischio di fuga.

5. Assicurati i pernottamenti in posti adatti.

Scegli le strutture che ospitano animali e prenota. Soprattutto per la stagione estiva per non finire in un campeggio per auto, quando non ne avevi intenzione.

6. La visita dal veterinario.

Provvedi alle vaccinazioni e alle possibili esigenze durante il viaggio, specialmente se si stanno progettando viaggi all’estero. Il Messico, per esempio, richiede un trattamento per le zecche prima dell’ingresso e del trattamento dei parassiti entro sei mesi dall’entrata.

7. Compra farmaci anti-nausea e calmanti.

I prodotti prescritti possono essere più efficaci di alcuni farmaci comprati in viaggio. Se pensi di star via per un lungo periodo, prendi abbastanza farmaci per risparmiare anche tempo.

8. Avere i documenti dell’animale.

Chiedi al veterinario un certificato di salute recente, che di solito è richiesto per attraversare linee statali e frontiere nazionali. Questo dovrebbe essere fatto almeno una settimana prima della partenza. Inoltre, fai le fotocopie di tutti i documenti sanitari.

9. Informati sulle normative.

Controlla le condizioni di viaggio con gli uffici di frontiera e le compagnie aeree molto prima di scegliere la data di partenza, per conoscere le normative internazionali in materia di viaggi, che possono richiedere mesi di preparazione.

10. Richiedi consigli dai veterinari sulla prevenzione delle pulci, delle zecche e dei vermi.

Un farmaco testato a casa non dimostra che aiuterà, ma si può evitare di avere un farmaco che provocherà una reazione peggiore mentre sei in viaggio. Quindi chiedi consigli al veterinario sui possibili farmaci che aiuteranno il tuo animale.

11. Assicurati di poter riavere indietro il tuo gatto se scompare.

Il tuo animale dovrebbe sempre indossare un collare e una targhetta con il tuo numero di telefono. Inoltre le informazioni del microchip devono essere aggiornate. Portati una foto recente per i manifesti o per chiedere agli sconosciuti se hanno visto il tuo gatto.

12. Attenzione ai predatori.

Se stai in campeggio, chiedi ai guardiani del campo o ai responsabili riguardo ai predatori, come orsi, lupi o coyote, e prendi le giuste precauzioni.

13. Assicurati che il tuo gatto stia in una gabbia quando guidi.

Posiziona la gabbia al centro del sedile posteriore, in modo che il tuo gatto ti veda e al tempo stesso sentirà meno il rumore del motore.

Una gabbia rigida che offre spazio per il tuo animale domestico per sedersi e girarsi funziona meglio. E non dimenticare una coperta accogliente e un piccolo giocattolo.

Molti tengono il proprio animale libero in macchina durante la guida. Questo dipende dal carattere del tuo gatto: se è troppo vivace, rischiando di farti distrarre troppo dalla guida, è meglio tenerlo in gabbia.



14. Fai qualche sosta durante il viaggio.

Sosta per le pause in modo che il tuo gatto possa allungare le gambe e rassicurarlo, se necessario, con qualche coccola e attenzione.

15. Nutrilo nei tempi giusti.

Alcuni gatti soffrono di malessere legato agli spostamenti. In questo caso puoi dargli da mangiare 1/2 ore prima della partenza o all’arrivo in alloggio.

16. Portati i suoi giocattoli.

Solo perché sei in viaggio non significa che il tuo gatto non deve divertirsi.

17. Prendetevi dei giorni di relax.

Oltre alle pause durante la guida, prendi in considerazione le giornate di relax da concederti insieme al tuo gatto. Farà bene ad entrambi.