53 anni dopo Mary Poppins ritorna al cinema con Emily Blunt

Il film della Disney “Mary Poppins Il Ritorno” non arriverà nei cinema fino al Natale 2018, ma l’Entertainment Weekly sta portando i fan dietro le quinte con 18 mesi in anticipo.

Emily Blunt durante l’intervista, conferma che ricoprirà il ruolo di Julie Andrews, vincitrice dell’Oscar nel 1964.

Quando il regista Rob Marshall ha parlato con la Andrews, ha affermato che l’attrice ha alzato le mani al cielo e ha esclamato “Sì!”

Non apparirà sullo schermo, ma Dick Van Dyke (che ha interpretato Burt) ha un ruolo di cameo.

Michael Banks (Ben Whishaw) è cresciuto e vive nella vecchia casa dei suoi genitori sulla Cherry Tree Lane n. 17 con sua moglie e tre figli. Dopo la morte improvvisa della consorte, tutta la famiglia Banks, tra cui la zia Jane (Emily Mortimer) e la domestica Ellen (Julie Walters), è devastata dal dolore. Con il vento arriva Mary, che conduce i figli di Michael in una serie di avventure: alla cima del Big Ben, sul fondo dell’oceano, e in incontri magici con pinguini animati e strani cugini (Meryl Streep).

“La posta in gioco è alta. Per essere in grado di seguire le orme di questa bellissima storia di una donna che porta la magia in questa famiglia, che sta cercando speranza e gioia nella loro vita… So di avere una grande responsabilità, tutti noi l’abbiamo. Noi stiamo lavorando al meglio con le giuste intenzioni per riportarla sul grande schermo.” dice il regista Marshall.