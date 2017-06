Alessandro Michele è “davvero una bella persona”, parola di Jared Leto

Per Jared Leto il designer è una “gran bella persona”, oltre che un vero amico.

Da quando l’attore 45enne ha prestato il volto alla fragranza Gucci Guilty, nel Dicembre 2015, tra lui e l’attuale direttore creativo della maison italiana, Alessandro Michele, è nata una splendida amicizia. La star di “Suicide Squad” ha espresso parole d’ammirazione per il designer, che ha detto di poter considere legittimamente un amico:

Una persona davvero gentile. Spontaneo. Creativo. Talentuoso. Penso di poterlo chiamare legittimamente ‘mio amico’. Non è solo un rapporto d’affari, non è showbusiness.

“Ho fatto il giornalaio e il manovale. Per necessità e per educazione famigliare, nella vita ho accettato tanti lavori per mantenermi. Dopo l’accademia ho fatto di tutto. Non ero interessato a diventare stilista”

Alessandro Michele è direttore creativo della maison Gucci dal Gennaio 2015 ed è ad oggi considerato una delle persone più influenti al mondo. Il 45enne romano figura infatti nella classifica delle “100 Most Influential People in the World 2017” redatta da Time Magazine, per il suo lavoro da Fendi e Gucci, unico italiano in lista.

Progressista, innovativo, coraggioso (è stato uno dei primi a parlare di genderless), creatore di una nuova estetica eterea e borderline, il suo lavoro è apprezzato da addetti ai lavori e non, e la sua persona è oggetto di ammirazione al pari di una rockstar.

Niente male, per uno che non voleva diventare uno stilista.