David Harbour rivela l’inizio Delle riprese del nuovo Hellboy

I fan più sfegatati dei fumetti noir incentrati sul sovranaturale, sentendo il nome David Harbour, non potranno fare altro che pensare a Hellboy; mitico demone dell’Apocalisse richiamato dai soldati nazisti è stato preso in custodia dagli alleati ed ora lavora per un associazione segreta (BPRD) che investiga su avvenimenti sovranaturali. Il personaggio è stato creato nel 1993 da Mike Mignola ed i due film, hellboy del 2004 ed hellboy: the Golden army del 2008, sono stati molto apprezzati dai fun e dagli amanti del genere. Non si sa quando Hellboy: rise of the blood queen uscirá nelle sale ma David Harbour, durante un intervista per The Wrap, dopo aver pubblicato una foto di lui dietro le quinte vestito come l’iconico personaggio, ha rivelato che le riprese dovrebbero iniziare in autunno, l’ attore spera a settembre.

Per la regia è spuntato fuori il nome di Neil Marshall e, a detta dell’attore, lo stile del film sarà molto più dark e, a parere suo, il film avrà un look fantastico e molto simile ai fumetti.

Harbour ha parlato molto del personale che riesce a fare sempre la cosa giusta non ostante tutto. Immaginate di essere una bestia dell’Apocalisse e, non ostante abbiate salvato il mondo decine di volte, le persone vi lanciano bottiglie e vi danno la caccia con pietre e forconi in mano, voi riuscireste a fare sempre la cosa giusta?

Ciò che è certo è che Hellboy ha conquistato i cuori dei suoi lettori e di sicuro saranno in prima fila alla premiere del nuovo film, nel frattempo aspettiamo tutti con grande trepidazione nuove notizie al riguardo.