Doctor Who: il prossimo dottore sará una donna?

Nuovi dettagli sul personaggio della serie tv

Mancano ormai pochi giorni alla nuova puntata della ormai storica serie Doctor Who e Steven Moffat sembra aver ormai deciso che il prossimo dottore non sarà una donna.

Da quando la voce ha iniziato a girare i dibattiti sono stati tanti su questa questione. In una recente intervista Moffat ha dichiarato che non ci sia una vera ragione per la sua scelta ma semplicemente preferisce il grande Capaldi come dottore. Ma la sua non è l’unica voce da ascoltare.

Molti sono i fan a cui l’idea di un dottore donna piace e non poco, ma oltre a loro anche leggende a della serie come Karen Gillan , Michelle Gomez e Billie Piper hanno tutti chiesto Chibnall per rendere il dottore una donna. Anche Capaldi è a favore di un progressivo spostamento per la prossima rigenerazione del Doctor Who , ha infatti affermato: “Vorrei Frances de la Tour di essere la prima donna dottore”.

Dopo tutto già il maestro si è rigenerato in una donna, personaggio interpretato appunto da Michelle Gomez.

Sul futuro sesso del dottore il dibattito è ancora aperto e molto acceso ma, attendendo una decisione, ci siamo tutti appuntamento a questo fine settimana alle 19:15 su BBC per la nuova puntata.