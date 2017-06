Giorgio Armani lancia il “New Bond contest” per premiare il talento inglese

Giorgio Armani ha lanciato una competizione per premiare i talenti Britannici.

Lo stilista permetterà a tre vincitori di creare una capsule collection per la collezione A/I 2018 della sua linea Emporio Armani.

Il “New Bond contest“, avviato ieri 7 Giugno ed aperto agli studenti di tutte le scuole appartenenti al British Fashion Council’s Colleges Network, vuole essere un’opportunità per i giovani talenti inglesi e festeggiare la prima partecipazione del brand alla London Fashion Week di Settembre, oltre che l’apertura di un nuovo store Emporio Armani in Bond Street.

I partecipanti dovranno cercare di “ricreare l’essenza dello stile Britannico reinterpretando tre modelli icona di Emporio Armani”, scegliendo tra le categorie capispalla, borse e scarpe.

Sarà lo stesso Giorgio Armani a giudicare i lavori.

I tre design scelti saranno inoltre venduti in tre store Emporio Armani della Gran Bretagna, oltre che sul sito del brand.

Ai vincitori sarà inoltre permesso di lavorare per tre mesi a contatto con il design team del marchio nel quartier generale di Milano – opportunità più unica che rara per chiunque voglia intraprendere una carriera nello stilismo.

Le scuole di moda Britanniche sono ad oggi probabilmente le più interessanti del settore. Producono talenti unici, incoraggiando l’originalità e l’individualità di ciascuno studente. Credo che per avere successo nella moda, la creatività debba andare di pari passo con un approccio realistico e pragmatico. Vorrei sfruttare questa iniziativa per incoraggiare un dialogo tra questi due elementi, dando ai vincitori un’opportunità che risulti utile per avere successo e fare carriera.

Ha dichiarato lo stilista quando gli è stato domandato perchè avesse voluto creare e promuovere l’iniziativa.

Siamo eccitati al vedere un brand tanto innovativo investire nel futuro e nel talento Britannico, specialmente considerando che Armani parteciperà alla prossima London Fashion Week di Settembre.

Ha aggiunto Caroline Rush, Chief Executive del British Fashion Council.