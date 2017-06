L’Italia batte l’Uruguay 3-0 attraverso una prestazione convincente.

La nazionale azzurra riscuote consensi. L’Italia supera in amichevole l’Uruguay per 3-0 e centra l’obiettivo di entrare tra le prime dieci compagini nel ranking FIFA.

Traguardo, questo, di prestigio in quanto permetta alla banda del c.t. Ventura di poter usufruire di una posizione privilegiata in caso di sorteggio per i play off, in vista della fase finale di Russia 2018, oppure per quanto concerne direttamente la fase a gironi del mondiale, in cui occuperebbe un posto da testa di serie. Gli azzurri hanno sovrastato dal punto di vista del gioco, dell’organizzazione in campo e della mentalità un Uruguay competitivo ma privo delle sue pedine fondamentali, ossia Cavani e Suarez. Il c.t. Ventura può definirsi soddisfatto, in quanto i suoi ragazzi abbiano interpretato al meglio, per l’ennesima volta, un’amichevole, aspetto, questo, che tradizionalmente non caratterizzava in positivo la storia azzurra.

Il prossimo banco di prova è in programma domenica 11 giugno a Udine, nella sfida valevole per le qualificazioni al mondiale di Russia 2018, contro il fanalino di coda del girone G: Liechtenstein. In questo caso sarà innanzitutto fondamentale mettere in cassaforte i tre punti e preferibilmente attraverso una goleada, per ridurre il gap con la Spagna, prima in classifica e con una migliore differenza reti rispetto all’Italia, in attesa dell’incrocio da brividi previsto il prossimo 2 settembre, in cui, molto presumibilmente, si deciderà quale sarà la squadra che accederà direttamente alla fase finale senza passare per il bivio dei play off.

Primo Tempo

Davanti a circa 15.000 spettatori presenti all’”Allianz Riviera” di Nizza, è l’Italia a partire subito forte con Insigne, il cui tiro dall’interno dell’area viene intercettato senza patemi da Muslera. Gli azzurri pescano il goal del vantaggio al 7’ minuto: Insigne effettua un lancio in avanti per Belotti, il quale stoppa la palla con il petto ma nel momento di girarsi per concludere in porta, viene anticipato da Gimenez, che maldestramente spedisce la sfera dietro le spalle di Muslera. Gli azzurri continuano a macinare gioco, facendosi vedere dalle parti dell’estremo difensore della “celeste” con Immobile, ma il suo tiro da centro area viene deviato in corner. Unica nota stonata della prima frazione di gioco è l’infortunio muscolare ravvisato da Marchisio, che al 18’ è stato costretto a far posto a Montolivo.

Secondo Tempo

Nella ripresa la compagine guidata dall’ex allenatore di Cagliari e Milan: Tabarez, si fa vedere dalle parti di Donnarumma con Caceres, il quale è abile ad insaccare in rete di testa, capitalizzando al meglio un cross derivante dalla battuta di un calcio di punizione. L’arbitro francese Turpin ferma tutto, però, segnalando una spinta da parte dell’ex difensore juventino ai danni di Montolivo. L’Italia prosegue nel compito di controllare bene le zone del campo, senza rischiare nulla di particolare. Un brivido dalle parti di Muslera lo reca Eder, il quale ben servito da Spinazzola, si esibisce in un colpo di testa che non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri. A seguire è El Shaarawy a salire in cattedra, rubando la sfera a metà campo a Maxi Pereira, involandosi, così, dalle parti della porta avversaria, ma in questa circostanza è reattivo Muslera nel deviare la conclusione radente e a giro del “faraone” sulla linea di fondo. All’ 84’ minuto l’Italia raddoppia: Gabbiadini supera in uscita Muslera, complice anche un harakiri con il compagno di squadra Coates, per poi effettuare un tiro-cross indirizzato a centro area su cui si avventa di testa Eder, spendendo la palla in rete. Il 3-0 definitivo giunge al 91’ grazie al penalty realizzato con precisione da De Rossi a seguito di un contatto in area falloso di Gimenez ai danni di El Shaarawy.

Le Parole di Ventura

Al triplice fischio finale il c.t. azzurro, Giampiero Ventura, mostra soddisfazione per la vittoria conquistata. A suo giudizio ciò che conta maggiormente è stata la prestazione dei suoi uomini che hanno sfoderato impegno e meticolosità nell’affrontare un avversario di primo piano, seppur reduce da un periodo negativo, caratterizzato da cinque sconfitte consecutive. Secondo l’ex allenatore granata, il cammino intrapreso dalla sua compagine sia quello giusto, mostrando ambizione in ottica futura. Ventura sostiene che l’Italia potrà rappresentare una rivelazione nel prossimo mondiale, gettando lo sguardo anche altrove, addirittura all’Europeo del 2020, sottolineando la fiducia nei confronti della new generation calcistica italiana, molto promettente.

Il commissario tecnico azzurro è altresì felice che la nazionale abbia conseguito un risultato positivo in amichevole, bissando quanto fatto in Olanda nel marzo scorso, accedendo, così, tra le prime dieci rappresentative nel ranking FIFA, posizione di prestigio che da anni non potevamo vantare. Per quanto concerne il modulo tattico, ovvero il “4-2-4”, il c.t. afferma di aver osservato interessanti trame di gioco ed una buona intesa tra i reparti, nonostante il poco tempo a disposizione per oliare al meglio i meccanismi. Contro la Spagna, il prossimo 2 settembre, potrebbe essere proprio questo il modulo utilizzato per provare a mettere in difficoltà le “furie rosse”. Ora però testa al Liechtenstein, gara da non sottovalutare, in cui bisognerà vincere attraverso una goleada, per tentare di ridurre il gap con la nazionale guidata da Lopetegui, forte di una migliore differenza reti.

La candidatura di Balotelli

Infine Ventura risponde ad una domanda su Balotelli, dichiarando che “Supermario” se dimostrerà di essere un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra in nazionale, verrà sicuramente convocato, altrimenti si proseguirà lungo questo cammino. Così come spende due parole su Marco Borriello, con il c.t. che sottolinea di non chiudere le porte di fronte a nessuno, anche a chi, pur avendo 35 anni e non incarnando la politica di ringiovanimento messa in atto dal commissario tecnico, se dovesse ripetere quanto fatto in questa prima stagione al Cagliari, potrebbe entrare di diritto nel giro azzurro in ottica mondiale.