L’album di Liam Gallagher uscirà un mese prima di quello di Noel

Una foto di Noel e Liam Gallagher

L’ex frontman degli Oasis ha deciso che il suo album uscirà in Ottobre.

Liam Gallagher, che qualche giorno fa si era esibito sul palco dell’evento benefico di Ariana Grande, ha annunciato che ha finito di lavorare al suo album da solitario.

Il frontman sta per liberare il suo primo lavoro da solista “As You Were” in autunno, già preceduto dal LP con il singolo “Wall Of Glass”.

Su Twitter, il cantante ha scritto:

Album finished as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 7 giugno 2017

Il nuovo album di Liam arriverà un mese prima di quello del fratello Noel.

Entrambi i fratelli Gallagher hanno deciso che per la pubblicazione dei loro album non c’è stagione perfetta che l’autunno. E recentemente Liam ha affermato che ci potrà essere una potenziale battaglia di classifica con il fratello maggiore.

“Sono sicuro che sa che ritornerò di nuovo, senza nessun dubbio” ha detto Liam in un’intervista con Q Magazine. “Ovvio che lui non abbia voglia. Lui suona come se non gliene fregasse un c***o.”

Alla domanda sulla poca distanza di date d’uscita del suo album e quello del fratello, Liam ha replicato:

“Oh, io ci ho messo tutto. Ascolta, andrò passo passo con qualsiasi f**a. Se questo diventa un circolo, allora non c’è nulla di nuovo, vero? Voglio dire, sono sicuro che sarà incredibile (l’album di Noel). Ma semplicemente non sarà più sorprendente del mio.”

Durante l’intervista, Liam ha anche condiviso diverse sue opinioni riguardo a Damon Albarn, leader del gruppo inglese Blur, con cui ha avuto alcuni diverbi in passato, e chiamato Noel “stalker boy” per una collaborazione con lui su un pezzo recente dei Gorillaz.

Con l’uscita del nuovo album, possiamo perdonare il caratterino di Liam e continuare a sperare per un ritorno degli Oasis.