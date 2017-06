Phil Collins ha dovuto rimandare gli show di Londra a causa di una caduta

Phil Collins ha dovuto rimandare i suoi show da tutto esaurito a Londra a causa di un ricovero in ospedale. Il cantante, tornato sul palco dopo un break di quasi una decade, è rimasto ingiuriato a seguito di una caduta nel bagno dell’hotel dove alloggiava e si è ferito alla testa.

Il management dell’artista ha informato il Telegraph che la star è inciampata su uno scalino a causa del “piede cadente” derivato dall’intervento chirurgico cui si sottopose nel 2015.

Phil soffre del “piede cadente’ come risultato di un’operazione alla schiena che gli rende difficoltosa la camminata. Si è alzato durante la notte per andare alla toilette ed è scivolato, battendo la testa su una sedia. è stato portato all’ospedale dove gli sono stati applicati dei punti per un profondo taglio vicino all’occhio, e si sta riprendendo velocemente. Sarà tenuto sotto osservazione per 24 ore.

Collins si è sentitamente scusato con i fan e li ha ringraziati, ed ha rimandato gli show alla Royal Albert Hall di Londra a Novembre.

Il cantante ha sofferto in passato di numerosi problemi di salute, fin da quando nel 2000 perse l’udito dall’orecchio destro.

Tuttavia il musicista appare ottimista, ha persino rimominato il suo tour “Phil Collins: Not Dead Yet, Live“, che dovrebbe continuare in Europa già da questo weekend.