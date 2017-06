Renée Zellweger vuole un quarto capitolo di Bridget Jones

Renée Zellweger nel primo capitolo di Bridget Jones.

Renée Zellweger vuole vestire di nuovo i panni della giornalista inglese più amata da tutti, ma l’autrice del libro non è convinta.

Se ti consideri una dea del sesso scorretto, hai avuto il tuo Daniel Cleaver in un momento della tua vita (siate oneste, lo abbiamo avuto tutte) e stai ancora cercando il signor Darcy che ti conquista con frasi del tipo “tu mi piaci così come sei”, dentro di te vive una Bridget Jones.

Quindi sarete liete di sapere che Renee Zellweger vuole veramente riprendere il ruolo di Bridget Jones per la quarta volta.

Dopo che lei e Colin Firth si sono riuniti di nuovo l’anno scorso per il terzo film “Bridget Jones Baby”, l’attrice di 48 anni ha rivelato che è pronta per un altro capitolo.

Parlando a Us Weekly, ha detto: “Egoisticamente, lo spero! Bridget è molto divertente!”

Ma l’autrice non la pensa allo stesso modo. Infatti Helen Fielding ha rivelato che non avrebbe scritto un altro libro sulla vita di Bridget Jones.

“Penso che debba avere un’integrità” ha detto. “Quindi non scriverò un altro libro. I libri si possono scrivere più velocemente dei film.” “Devo aspettare di avere una storia da raccontare e qualcosa da dire, altrimenti la gente non ci crederà”.

Bridget Jones potrebbe diventare un musical.

Sul possibile progetto riguardo al musical, Fielding ha aggiunto:

“Ho scritto – beh non ho ancora finito – ma sì, spero che succederà!… Abbiamo fatto un sacco di lavori sul musical e nei workshop… Sono davvero entusiasta all’idea di un musical. Dipenderà anche dal fatto se il teatro sarà disponibile. È tutto momentaneo, ma ce lo potremmo ritrovare nei prossimi anni”.

Bridget Jones ha conquistato il mondo con la sua simpatia, dimostrando che anche una persona goffa può essere desiderata da due (affascinanti) uomini. Chissà se la rivedremo sul grande schermo, o se dobbiamo accontentarci del lieto fine fra Jones e Darcy.