Sam Smith | Secondo album: il cantante è in studio!

Sam Smith annuncia tramite Instagram di essere tornato in studio di registrazione per il suo secondo album.

Nel pomeriggio di oggi, 7 Giugno, il cantautore inglese ha postato numerose foto sul suo profilo Instagram che lo ritraggono assieme alla sua crew in uno studio di registrazione (probabilmente a Londra). Le foto hanno subito acceso una scintilla di speranza nel cuore dei fan, che stavano attendendo un seguito di “In The Lonely Hour“, precedente fatica dell’artista, dal 2014. Il cantante appare in ottima forma:

Più tardi in giornata, il musicista ha risposto ai commenti ricevuti sul suo profilo Instagram tramite Twitter, ringraziando i fan per il calore dimostratogli e confermando di stare scrivendo nuova musica che non vede l’ora di far ascoltare loro!

Reading through all your comments x Love you all so much. Can’t wait for you all to hear the music!!!!! ❤😭💃🏼 — Sam Smith (@samsmithworld) 6 giugno 2017

Era ora Sam!