Stranger Things 2: il cast svela alcuni dettagli al FYSee

Gli amanti di fantascienza non potranno non aver amato una delle serie di punta di Netflix.

Stranger Things con lo stile classico ma mai banale fa ancora parlare di se e ci lascia tutti quanti sulle spine.

Per la premiere della seconda stagione dovremo aspettare fino a Halloween e nel frattempo ci gustiamo ogni informazione a riguardo soprattutto quando il cast della serie si è riunito al FYSee di Netflix che si è svolto Martedì.

Purtroppo, non c’è molto da sapere dato che il cast e anche i creatori Matt e Ross Duffer sono stati molto silenziosi a riguardo.

“Io penso che questa stagione sarà molto più Dark, e molto più grande, e con un sacco di spaventi, e c’è un sacco di humor, quindi è un sapore molto diverso,” questo è ciò che David Harbour ha dichiarato sul tappeto rosso.

Dalle sue parole si è capito anche che nella trama è trascorso un anno e che Hopper sarà un personaggio molto stressato, essendo in pochi a conoscenza degli eventi il poveretto avrà il compito di tappare i buchi per non fare trapelare informazioni riservate, dopotutto abbiamo capito che le persone coinvolte non sono molto amichevoli. In oltre sembra sia coinvolto con la storia di Undici.

E approposito di Undici, Millie Bobby Brown, ci sarà il grande ritorno di questo personaggio e l’arrivo di uno dei maggiori segreti. Uno dei temi più importanti sarà la salute cagionevole di Will di ritorno dal sottosopra e, come abbiamo capito dalle scene finali della prima stagione, non saranno notizie positive.

Noah Schnapp, ovvero Will, ha detto che anche nella seconda stagione ha un sacco di scene emotivamente impegnative.

Finn Wolfhard ha fatto trapelare il fatto che Will non sarà più molto umano è che si cercherà di capire che cosa non vada in lui. Insomma il povero Will non sarà molto fortunato nemmeno in questa stagione.

Per quanto riguarda il successore del Demogorgone, originalissimo nell’aspetto e nel comportamento, i fratelli Duffer non hanno da dire molto se non che sarà molto ma MOLTO grande.

Ross ha dichiarato che la minaccia che viene introdotta sarà molto ricorrente e che sarà una sorta di nemico principale.

Ed in fine sappiamo che uno dei personaggi più belli, il fotografo Steve Harrington, Joe Keery, avrà finalmente lo spazio che merita nella serie con un ruolo di maggiore importanza.

Insomma pare che la seconda stagione voglia proprio eclissare la precedente e sta creando un alone di mistero attorno a se e con esso anche grandi aspettative, sarà all’altezza di ciò che sembra promettere? Vedremo, intanto ci accontentiamo della simpatica scena del primo con i quattro ragazzi vestiti come il mitico gruppo dei Ghostbusters.