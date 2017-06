“Betty” è il nuovo singolo dei Baustelle

Sarà “Betty” il nuovo singolo dei Baustelle, in radio da venerdì 9 Giugno, tratto dal loro ultimo album “L’amore e la violenza”, uscito lo scorso 13 Gennaio, che li ha consacrati come una delle band più originali, valide ed apprezzate dell’alternative pop italiano.

“Betty” è il ritratto di una ragazza di oggi, tra social network e vita reale. Ecco cosa scrive il cantante Francesco Bianconi a proposito della canzone:

“Sono amico di Betty, usciamo insieme. Andiamo agli aperitivi e ai concerti, incontriamo persone per strada, nei bar e nelle camere da letto. Abbiamo profili memorabili e foto che non riusciamo a stampare. Vorremmo sedurre il mondo. A lei piace una musica, a me un’altra. Spesso facciamo le cose che non vorremmo fare. Quando non stiamo insieme la spio. Come lei, senza un motivo a volte rido e a volte piango. Sono arrivato a una conclusione: Betty sono io”