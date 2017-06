Da oggi in radio il nuovo singolo dei Depeche Mode “Going Backwards”

“Going Backwards” è il nuovo singolo dei Depeche Mode estratto dal loro ultimo album “Spirit”.

In radio da oggi, Venerdì 9 Giugno, “Going Backwards“, nuovo singolo dei Depeche Mode estratto dall’ultima fatica della band “Spirit“, fortunatissimo album Disco d’Oro e #1 nelle classifiche italiane ed europee e in top 10 in altri 15 Paesi.

“Un album pazzesco in grado di dare una scossa al nostro tempo”

La definizione di Entertainment Weekly, mentre per Mojo “Spirit” è “il migliore della carriera dei Depeche Mode da anni”.

“Spirit” nasce dalla prima collaborazione della band con James Ford dei Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys) e segue “Delta Machine” del 2013, anch’esso numero uno al debutto in molti Paesi.

L’album sarà presentato live tramite un tour mondiale comprendente 34 concerti in 21 Paesi, che toccherà anche l’Italia nelle date del 25 Giugno a Roma (Stadio Olimpico), 27 Giugno a Milano (Stadio San Siro) e 29 Giugno a Bologna (Stadio Dall’Ara).