Il video di Down delle Fifth Harmony segna una nuova era per la band.

Il video di Down con le Fifth Harmony avvolte da una luce viola.

Il video di Down è finalmente su VEVO.

Solo una settimana dopo aver rilasciato il loro nuovo singolo “Down” sulle piattaforme digitali, le Fifth Harmony ha presentato oggi il video musicale ufficiale per la loro canzone di pop con Gucci Mane.

Il video musicale di “Down” è stato pubblicato su VEVO nella giornata di ieri (giovedì mattina, 8 giugno).

Il video ufficiale è stato preceduto da una clip del video musicale andata in onda su “Good Morning America” di ABC.

Il video musicale per “Down” è molto allegro e colorato e ci mostra Ally, Normani, Lauren e Dinah che prendono un motel per rifugiarsi da una tempesta. Le ragazze della Fifth Harmony si divincoleranno nei loro materassi attraverso una coreografia sexy…

Qual’è stata la più sexy delle Fifth secondo voi? Vi è piaciuto il primo video di questa nuova era?