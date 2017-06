Jean Grey, interpretata da Sophie Turner, risorge nel film “X-Men: Dark Phoenix”

Il nuovo film degli X-Men, in uscita il prossimo anno, vedrà il ritorno di Jean Grey e l’arrivo dell’impero Shi’ar.

La 20th Century Fox si sta preparando ad affrontare la storia degli X-Men con quella di Dark Phoenix/Jean Grey, dopo aver fatto confusione nel film “X-Men: The Last Stand” (in Italia uscito con il titolo “X-Men – Conflitto finale”).

La questione fu che Dark Phoenix venne rappresentata come un’entità separata da Jean Grey, scatenando così l’ira di molti fan, i quali vogliono poter vedere al cinema una presenza sempre maggiore di supereroine.



Omega Underground sostiene di possedere un nastro delle audizioni fatte per il prossimo film di X-Men. Tra quelli che hanno partecipato, troviamo Toby Huss (John Bosworth nella serie televisiva “Halt and Fire Catch”) che ha sostenuto un provino per un personaggio di nome Hoover. Questo nome risulta sconosciuto ai fan, ma una fonte rivela essere un alieno che farà parte dell’impero Shi’ar.

L’arrivo degli Shi’ar e il ritorno del cast di “X-Men – L’Inizio”.

Il Shi’ar è una forma aliena simile ad uccelli, che controlla un enorme impero intergalattico formato da molti pianeti e razze. Sono meglio conosciuti per i loro guerrieri, la superpotente Guardia Imperiale (guidata da Kallark/Gladiatore, poi sostituito da Mentore).

L’Impero di Shi’ar svolge un ruolo importante nella saga originale Dark Phoenix. Infatti sono loro a condannare a morte Jean, portandola alla fine al suicidio.

Sophie Turner (Sansa Stark nella serie “Il trono di spade”) tornerà a ricoprire le vesti di Jean Gray da giovane. Torneranno anche Michael Fassbender, già interprete di Magneto in “X-Men – L’Inizio”, e James McAvoy, nel ruolo di Charles Xavier.

Speriamo che questa sia la volta giusta. Se il pettegolezzo sarà vero, potremmo seguire la vicenda di Jean Grey ancora più da vicino.

La data per l’uscita al cinema di “X-Men: Dark Phoenix” è prevista per il 2 novembre 2018.