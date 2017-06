Le Little Mix pubblicano il nuovo video “Power”

Una foto delle bellissime e giovani Little Mix

L’inno tutto al femminile “Power” è il nuovo singolo estratto dall’album “Glory Days” delle Little Mix.

Il gruppo femminile ha condiviso il nuovo video musicale “Power”. Dopo aver postato diversi indizi negli ultimi giorni sui loro social media, oggi è finalmente su VEVO.

Il coloratissimo video musicale “Power” vede i membri delle Little Mix Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards e Jade Thirlwall indossare abiti sexy e alla moda. Diverse personalità, diversi stili: Leigh-Ann colpisce con una camminata aggressiva, quasi a togliere l’attenzione dall’auto sportiva. Jesy sembra essere la leader di una banda di motociclisti. Perrie, in veste da hippie, cerca di colpire con la danza del ventre e per ultima, ma non meno importante, Jade che sfoggia un make up senza sbavature, simile a quello delle sue colleghe drag queen in scena. Riguardo a quest’ultime, già a inizio anno si vociferava una possibile apparizione in un video delle giovanissime cantanti. E così è stato: le tre star di RuPaul’s Drag Race sono Alaska Thunderfuck, Courtney Act e Willam.

Le Little Mix lanciano un messaggio forte con “Power”.

“Power” è sicuramente una delle canzoni più potenti appartenenti al loro ultimo album “Glory Days”. Infatti il video musicale incarna benissimo quell’energia scaturita dalle quattro cantanti: le voci, i costumi, le scenografie richiamano la forza vera e propria.

Oltre a ciò, dietro al video si celano molti messaggi forti e politici, come la marcia delle protagoniste, che camminano una di fianco all’altra con le rispettive madri. Infatti questa scena può far ricordare le numerose proteste e manifestazioni degli ultimi due mesi, per difendere l’uguaglianza di genere.



Sicuramente con questo video, le Little Mix faranno parlare di loro per molto tempo, anche perchè qui l’estetica vince su tutto e la ricerca al dettaglio è eccezionale.