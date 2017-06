Lorde annuncia un tour mondiale per presentare “Melodrama”

Il prossimo, attesissimo album di Ella Yelich-O’Connor, in arte Lorde, “Melodrama“, uscirà il 16 Giugno. L’artista ha già condiviso da esso tre singoli_”Green Light”, “Perfect Places” e “Liability” ed ha presentato live “Homemade Dynamite”.

Adesso la brunetta neozelandese ha annunciato il tour mondiale che porterà questa nuova opera in giro per il mondo:

Il tour inizierà a Settembre con una serie di date in UK, proseguirà poi in Europa, Nuova Zelanda e Australia. Prevista una tappa anche Italia con una data al Fabrique di Milano il 12 Ottobre (tutte le date qui).

il giovanissimo cantautore Khalid aprirà gli show.

La sinestesia è un fenomeno percettivo indicante una “contaminazione” dei vari sensi (ad esempio, l’associazione di un suono ad un colore). La cantante ha cercato di spiegare come ci si sente:

è difficile da spiegare a chi non è sinestesico perchè non conosce nulla di diverso. Per molto tempo sono stata convinta che le persone avessero un colore per ogni giorno della settimana o per i nomi dei loro amici. Poi realizzi, ‘no, sei solo strambo – è il tuo nome’. Il lavoro che faccio mi ha portato a riflettere molto sul fatto che il mio cervello ‘traduca il colori nella mia testa’