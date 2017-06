Nicole Kidman svela in esclusiva la seconda stagione di Big Little Lies

Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Nicole Kidman nella serie tv “Big Little Lies”.

Nicole Kidman è entusiasta della possibilità di una seconda stagione di “Big Little Lies” come lo sono i suoi fan!

Come riporta il sito etonline.com, l’attrice australiana ha spifferato la notizia di una possibile seconda stagione di “Big Little Lies”. Infatti ET ha fermato Nicole Kidman sul tappeto rosso ai CMT Music Awards di Nashville, dove ha dato la scoop su ciò che è in fase di progettazione per il popolare HBO drama.

“[in riferimento alla seconda stagione] non siamo ancora sicuri! No, ci stiamo lavorando. Hanno detto che era ufficiale?” Kidman, che interpreta Celeste Wright, prende in giro Sophie Schillaci di ET. “No, Reese [Witherspoon] e io lo vogliamo veramente.”

Ha continuato dicendo che lei e Witherspoon (Madeline Mackenzie nella serie) hanno lavorato con Liane Moriarty, autore del romanzo omonimo, e David E. Kelley, creatore della mini- serie.

“Abbiamo sempre detto che lo vogliamo fare solo se può giustificarlo”, spiegò Kidman, “che, sapete, è una specie di buca dove stiamo andando. Dio, sono grandi i personaggi e grandi i ruoli per così tante donne e forse per ancora molte altre donne.”

Nicole Kidman e Reese Witherspoon, oltre che attrici, hanno anche collaborato alle fasi di produzione.

Witherspoon e Kidman sono stati le produttrici esecutive della prima stagione dello spettacolo e, anche se sono passati pochi mesi dalla fine della serie, Kidman è ancora molto grata. Infatti, è stupita da tutto quello che le è successo nell’ultimo anno.

“[Quest’anno] è stato incredibile”, ha esclamato. “Non riesco a crederci. Se qualcuno mi avesse detto che quest’anno tutto si sarebbe svolto in questo modo, avrei detto ‘Non è possibile.'”

“Quindi, dico solo wow,” ha aggiunto. “Un grande WOW!”

L’attrice sul red carpet accanto al marito Keith Urban.

Kidman era allo show di premiazione per supportare suo marito Keith Urban, che con il video musicale “Blue Ain’t Your Color” si è portato a casa i titoli di Video dell’Anno e Video Maschile dell’Anno. Il cantante ha anche vinto il premio per il Miglior Video Collaborativo dell’Anno con “The Fighter” insieme alla cantautrice Carrie Underwood e il trofeo di Social Superstar.