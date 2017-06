“Transformers 5 – L’Ultimo Cavaliere” vede il ritorno di un cast eccezionale

Megatron in un’immagine del primo trailer per Transformers 5.

Michael Bay torna a dirigire il quinto capitolo della serie dei Transformers.



“Trasformers: L’Ultimo Cavaliere” ha fatto un buon lavoro, se si parla di mantenere gli aspetti dei personaggi robot per come li abbiamo conosciuti nel primo film uscito nel 2007. Le icone del franchising come Optimus Prime e Bumblebee stanno già dominando il settore del marketing per Transformers 5. Ma oltre ai personaggi robotici, il film è caratterizzato anche da un cast umano, nel tentativo di portare comicità e amore, che sono elementi chiave in tutti i film del regista Michael Bay.

In “Transformers: The Last Knight” (titolo originale) il cast dei protagonisti umani sarà formato da:

Cade Yeager (interpretato da Mark Wahlberg ): l’inventore, protagonista del precedente capitolo, ritorna come l’eroe principale del quinto film.



Viviane Wembley ( Laura Haddock ): una professoressa di Oxford, che aiuterà l’eroe protagonista.

Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins): un lord inglese che ha approfondito la storia dei Transformers sulla Terra.

Naturalmente, il film vedrà anche il ritorno di altrettanti personaggi, come Stanley Tucci, Joshua Joyce, nonché gli eroi militari il Colonnello Lennox (Josh Duhamel) e il sergente Epps (Tyrese Gibson).

Uno nuovo pericolo minaccerà la Terra e, solo con il gioco di squadra, umani e robot riusciranno a salvarla.

“Transformers: L’Ultimo Cavaliere” rompe i miti principali del franchise e ridefinisce ciò che significa essere un eroe.

Gli esseri umani e i Transformers sono in guerra. La chiave per salvare il futuro della Terra è nascosta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers. Salvare il mondo cade sulle spalle di un’alleanza difficile: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un Lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock).

Gli interpreti dei Transformers saranno: Peter Cullen (Optimus Prime), John Goodman (Hound) e John DiMaggio (Crosshairs). Ovviamente ritorneranno anche tutti gli altri Transformers: Bumblebee, Drift, Hot Rod, Cogman, Canopy, Sqweeks, Grimlock, Megatron, Barricade, Onslaught, Hooligan e Mohawk.

Il quinto capitolo “Transformers: L’ultimo Cavaliere” arriverà nei cinema il 21 Giugno 2017.