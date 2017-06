Lana del Rey sta condividendo le nuove canzoni su Instagram

La cantante sta condividendo su Instagram clip che anticipano le canzoni del suo prossimo album

L’atteso ritorno di Elizabeth Grant, in arte Lana del Rey, con il quinto album “Lust for Life” è previsto per il prossimo 21 Luglio.

Dopo “Coachella – Woodstock In My Mind”, “Cherry” e la title-track, la cantante ha iniziato a condividere brevi clip sul suo profilo Instagram che permettono di ascoltare anteprime di canzoni che troveremo presumibilmente nel prossimo lavoro dell’artista originaria di New York. Lo scorso Venerdì 9 Giugno si poteva osservare la giovane in un’auto, con la sua voce in sottofondo che cantava una romantica melodia (“Couldn’t stop the way I was feeling the day your record dropped/The day I saw your white Mustang/ Your white Mustang”). La clip è stata in seguto eliminata.

Oggi, 10 Giugno, è apparso sul profilo social della del Rey un suo etereo primo piano con la preview di un nuovo brano:

Change A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Jun 10, 2017 at 1:22am PDT

Un periodo di intensa attività di condivisione, per la bella Lana. Qualche giorno fa, infatti, sempre sul suo profilo Instagram ha postato un’altra preview, questa volta del pezzo che la vede in collaborazione con Playboi Carti e A$AP Rocky, con il caption “Abbiamo fatto molte belle canzoni, ma penso che abbiamo scelto le migliori per l’album”.

We made a lot of good ones but I think we picked the best ones for the record @asaprocky @playboicarti @boi1da A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Jun 2, 2017 at 4:50pm PDT

Un album ricco di collaborazioni

Sembra che “Lust for Life” sarà ricco di importanti collaborazioni, con artisti di serie A della musica di oggi e di ieri, come la leggendaria Stevie Nicks dei Fleetwood Mac: